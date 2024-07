Kimberly La Más Preciosa reveló por qué no entró a LCDLFM, ¿fue por sus adicciones?

Se pensó que, tras el éxito de Wendy Guevara, Kimberly La Más Preciosa se integraría a la segunda temporada de La casa de los famosos México

Durante un tiempo, se especuló que las adicciones de la influencer estarían detrás de la decisión de La Jefa de no convocarla para el reality show que hizo famosa a su amiga; sin embargo, durante un encuentro con medios de comunicación Kimberly La Más Preciosa expresó la verdadera razón por la que no la contemplaron en La casa de los famosos México.

Cuando en abril de este año el nombre de Kimberly La Más Preciosa sonó fuerte para ser una de las inquilinas de La casa de los famosos México, no fueron pocos los fans de “Las Perdidas” que se ilusionaron con esta posibilidad, sobre todo porque la influencer también se mostró muy emocionada por su supuesta participación, ¿pero al final por qué no la llamaron?

LA RAZÓN POR LA QUE NO VEREMOS A KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2

En una charla que Kimberly La Más Preciosa tuvo con el periodista Ernesto Buitrón y que el comunicador subió a su canal de YouTube, sus presuntas adicciones no tuvieron nada que ver con “el feo” que le hizo La casa de los famosos México.

“Tenía una propuesta en uno, pero ahorita estoy enfocada en esto, en lo de Perfume de Gardenia”

A decir de la influencer trans, ella misma rechazó participar en el reality show de Televisa debido a que se involucró en otro proyecto laboral muy interesante: la obra teatral Perfume de Gardenia, en donde trabajará al lado de figuras como Aracely Arámbula, Lis Vega, Lyn May y Rafael Inclán.

Kimberly La Más Preciosa, quien interpretará a “Yolanda” en la obra, reconoció que sí le propusieron participar en La casa de los famosos México pero ella fue quien le dijo que no al proyecto: “Más bien yo no quise, porque como que yo no me miraba”, reconoció la famosa.

“Realities no, yo realities ahorita ya nada. Tenía una propuesta en uno, pero ahorita estoy enfocada en esto, en lo de Perfume de Gardenia”, reveló la influencer, quien se mostró contenta con su papel en el teatro.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ESTRENA PERFUME DE GARDENIA?

Si tienes ganas de ver a Kimberly La Más Preciosa al lado de Aracely Arámbula en el teatro, entonces te tenemos una buena noticia: es cuestión de días para que esto ocurra, ya que Perfume de Gardenia se estrenará el próximo 10 de agosto en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México.

Las funciones confirmadas hasta el momento son los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 18:00 y 21:15 horas, y domingos a las 17:30 horas.