Kimberly La más preciosa reta a la muerte, ¡va por más bubis!

Hacerse la sorda ante las indicaciones médicas por poco le cuestan la vida a Kimberly “La más preciosa”, pues la chica transexual, antes del boom que está viviendo en la actualidad, vio pasar de cerca la muerte cuando complicaciones de su cirugía de busto la mantuvieron cuatro días en coma en un hospital de San Luis Potosí.

Hasta ahora, ese ha sido el momento más difícil y el que le hizo caer en cuenta que toda acción tiene una reacción.

“Imagínate que yo ahorré un año, lo analicé como en tres meses, nunca lo dije y sólo le avisé a mi familia un día antes de la operación, fue en octubre de 2021, me hice una lipoescultura en mis bubis, pero se me complicó por no cuidarme, el doctor me dio indicaciones que no seguí. Estuve al borde de la muerte, de milagro estoy aquí, a mí me dio una trombosis y lo que me transferí se me hizo pus en todo mi cuerpo”, dice a TVyNovelas Kimberly, quien jamás sintió miedo, ya que no estaba consciente de lo que sucedía a su alrededor.

“La verdad es que nunca supe que estaba en riesgo porque quedé inconsciente, mi hermano fue el que me cuidó en mi gravedad, yo duré 22 días en cama y como otras tres semanas más sin caminar, medicada, sedada, porque eran unos dolores insoportables”.

La estrella de las redes sociales confiesa que tiene 800 cc (centímetros cúbicos) de prótesis mamarias. “Me pesan bastante, me duele la espalda, yo no uso brasier de varilla, sino deportivo. Y aunque están grandes, yo quiero más, quiero llegar a los 1000. Quiero ser como Sabrina Sabrok, para allá voy porque a mí me gusta llamar la atención, que me volteen a ver y digan: ‘¡Qué alta, qué busto!’, porque cuerpo no tengo”.

Wendy Guevara, Kimberly la más preciosa y Paola Suárez Instagram

Kimberly, quien saltó la fama al lado de Wendy Guevara, convertida ahora en una celebridad que brilla en La casa de los famosos México, también ha batallado con la discriminación y los abusos.

Así lo expone a esta publicación: “Una vez tuve un pequeño problema en una televisora de Monterrey porque me sacaron del baño de mujeres, y yo ya dije que nunca más iría a ese canal, el director me ofreció disculpas, pero yo igual me sentí discriminada, yo defiendo mucho a la comunidad y soy de las que pelea por las causas justas. Ese día me dio mucha impotencia, pero no me hicieron sentir menos. Me sentí con coraje porque si yo entraba al baño de hombres ellos sentirán que fui a morbosear, y pues no es así. Aquí el apoyo debe comenzar por nosotras mismas, porque es muy feo y muy triste que en la misma comunidad nos comemos unas a otras, eso lo tengo muy claro yo y las otras chicas”.

Según la influencer, “esto pasa porque quizás unas se creen más que otras, unas humillan a otras porque tiene cuerpos, pero no todas tenemos la posibilidad y los recursos económicos para hacernos una cirugía, unas no tienen el apoyo de la familia, que es lo más importante, entonces muchas se tiran al vicio, se han llegado a suicidar. Por eso, hoy día, mi principal lucha es salir adelante, enfrentar todo lo malo, porque si a uno se le traviesa algo y ahí se queda, es como dejarse morir, hay que darle una patada y seguir adelante”.

Su infancia, aunque fue “bonita”, también estuvo llena de carencias económicas y afectivas. “Mis papás me dieron mis estudios según sus posibilidades, mi juventud sí fue un poco más complicada porque yo trabajaba y estudiaba, mi madre pierde la vista, ya no me pudieron apoyar en mis estudios, mi papá ya no vivía con nosotros y yo quería seguir estudiando, pero no se pudo. Ahora tengo a mi papá y mi mamá juntos y con salud, que es lo que más importante”.

Su familia fue el pilar que la levantó de los señalamientos, burlas y ataques cuando salía a la calle vestida de mujer, sin embargo, su madre nunca estuvo de acuerdo en que se pusiera pechos. “Dijo que no porque me quería como Dios me trajo al mundo, no la cuestiono porque es mi mamá, tienes sus creencias, su manera de pensar, la entiendo. Yo aunque sea trans, mi mamá todavía me llama por mi nombre de pila, es que en mi credencial sigue diciendo así: Juan Luis Romero Irene”.

Kimberly, su nombre “artístico” salió de la telenovela Atrévete a soñar. “Yo me juntaba con muchos chicos gays vestidos de hombre, era la única que me vestía de mujer, unas eran Las populares y otras eran Las divinas. Nos sentíamos las de la novela”, afirma entre risas. Ese sueño de salir en televisión se le cumplió. Ha tenido participación en programas de Televisa como Hoy, Cuéntamelo ya! y las galas de La casa de los famosos. Pero la suerte le sigue sonriendo, pues también grabó unos capítulos en la bioserie de Gloria Trevi que se estrenará en las próximas semanas. “Lo hice con mis hermanas, Paola y Wendy, tenemos un papel de prostitutas. Gloria ha sido muy amable con nosotras, muy sencilla, y nos apoya en todo”.