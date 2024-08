Del guacamole a los chilaquiles: platillos mexicanos arruinados por extranjeros ¡de la peor forma!

La comida mexicana es patrimonio mundial y con toda la razón, pues las exquisitas recetas que predominan en el país han causado tanto furor que hasta los extranjeros se han animado a prepararlas, no siempre con buenos resultados.

En plataformas como TikTok , Facebook y X no es extraño encontrar videos de recetas mexicanas “reinterpretadas” por personas europeas o norteamericanas que, reconozcámoslo, son un fiasco total.

Para ejemplo, basta un botón: los clásicos “tacos” hechos con ingredientes enlatados, queso amarillo y tostadas en lugar de tortillas son sólo un ejemplo de las extrañas recetas mexicanas elaboradas por extranjeros; sin embargo, hay otras creaciones que definitivamente superaron los límites... ¿salsa de chilaquiles hecha con chile en polvo, en serio?

RECETAS MEXICANAS HECHAS POR INFLUENCERS EXTRANJEROS QUE FUERON TODO UN FRACASO

Como te contamos, en las redes sociales existen infinidad de videos de influencers extranjeros que intentan hacer platillos mexicanos con recetas que, más que antojo, causan risa: estas son algunas de ellas.

¿LIMÓN EN LOS FRIJOLES?

Gordon Ramsay, uno de los chefs más reconocidos en el mundo gastronómico, demostró que la cocina mexicana no es su fuerte luego de que, durante la preparación de unos huevos rancheros, se le ocurriera adornar unos sencillos frijoles con las cáscaras y un jugo de limón: una extraña combinación, ¿no crees?

¡ESTA CHEF SORPRENDIÓ CON SUS “TORTILLAS”!

Otra experta que no la pasó nada bien con las delicias mexicanas fue la cocinera argentina Maru Botana, quien intentó hacer tortillas con un resultado más bien cómico, ya que como extendió la masa... ¡con un rodillo! y después puso los círculos directamente en la parrilla caliente, éstos se rompieron, lo que le causó risa a más de una persona, ¡vaya tacos!

SALSA PARA CHILAQUILES CON... ¿CHILE EN POLVO?

La influencer española Amparo González intentó hacer unos chilaquiles rojos cuya receta pronto desató las burlas de sus fans mexicanos debido a que para la salsa sólo usó... ¡agua con chile en polvo! Por otro lado, los trozos de tortillas no fueron dorados, sino simplemente calentados en un sartén, lo que causó más risa todavía.

GUACAMOLE CON... ¡CHÍCHAROS!

La culpa de este “crimen” culinario no fue de un influencer, sino del New York Times, un popular periódico que sugirió cambiar la clásica receta del guacamole, este bocadillo tan amado en Estados Unidos y agregarle... ¿chícharos? Esta idea, claro, pronto recibió el rechazo general hasta de los mismos estadounidenses, quienes optaron por seguir la preparación de siempre con chile, cebolla, jitomate y un toque de sal.