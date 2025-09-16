Cereza lucha por su vida: Así va la perrita que sobrevivió embarazada a explosión de pipa en Iztapalapa

En medio de la tragedia por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, surgió una conmovedora historia de supervivencia.

El pasado 10 de septiembre una pipa de gas volcó debajo del Puente de la Concordia en Iztapalapa, en CDMX, lo que provocó casi un centenar de heridos y varios muertos.

Hasta ahora, autoridades han declarado que 14 personas perdieron la vida.

Las historias de supervivencia también alcanzaron a una perrita, bautizada como Cereza. Ella estaba embarazada al momento de la explosión, y pese a resultar con quemaduras, se aferró a la vida y pudo dar a luz.

Gracias a la fundación “Huellitas, amor sin fronteras”, Cereza fue sometida a una cesárea de emergencia y, en un verdadero “milagro”, tanto ella como sus cachorros lograron sobrevivir.⁣

Lamentablemente tres de sus cachorros no sobrevivieron, pero dos más, al igual que ella, aferran a la vida.