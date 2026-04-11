Así fue el regreso de los astronautas de Artemis II tras 10 días en el espacio

Los astronautas que fueron a la Luna regresaron sonrientes.

Esa imagen es la que ha predominado este 10 de abril en el que los cuatro tripulantes de la misión Artemis II volvieron a casa, convirtiéndose en los primeros seres humanos en ir a la Luna después de la misión de Apolo, hace 54 años.

TE RECOMENDAMOS: Martha Julia permitió que el amor volviera a sorprenderla y su novio la trata como una reina; ¿habrá boda?

“La tripulación de Artemis II amerizó frente a la costa de San Diego el viernes 10 de abril a las 20:07", publicó la NASA en su cuenta de Instagram, que se mantuvo muy activa durante esta misión.

Imágenes de los astronautas tras viajar a la Luna

Entre otras cosas, en esta red social se publicaron imágenes extraordinarias de la Tierra y la Luna desde la perspectiva de los astronautas.

Esta misión tuvo como encomiendo hacer trabajo de exploración alrededor del satélite natural, sobre todo de la zona que se conoce como “el lado oscuro”.

No hubo alunizaje pero sí tiene el mérito de ser la misión más larga hacia la Luna en la historia.

“Tras aproximadamente 10 días en el espacio, la tripulación está compuesta por los astronautas Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión), volvieron a la Tierra con ayuda de un equipo conjunto de recuperación de la NASA y las Fuerzas Armadas”, se lee en un mensaje de la NASA.

La misión se dio por terminada en la parte de “ejecución” con el rescate de los 4 astronautas luego del exitoso regreso a la Tierra.