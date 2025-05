¡Radical! Así se verá Patricia Reyes Spíndola en ‘Amanecer’, la nueva telenovela de Juan Osorio: VIDEO

Nacida en Oaxaca en julio de 1953, Patricia Reyes Spíndola está más que preparada para dar lo mejor de sí en este proyecto del 2025 que se prevé sea todo un éxito ya que cuenta con un elenco multiestelar en el que suenan nombres como Fernando Colunga, Nicola Porcella, Livia Brito y Ernesto Laguardia.

En esta ocasión, lo que dejó a más de una persona con la boca abierta fue que Patricia Reyes Spíndola se presentó caracterizada como “Jovita”, su personaje, con una nueva imagen que refleja el doloroso pasado de su personaje, así como un perturbador problema mental que la atormenta... ¡así la veremos en “Amanecer” en cuestión de semanas!

¿Cómo es “Jovita”, el personaje que significó un radical cambio de look para Patricia Reyes Spíndola?

Hace apenas unos días, Patricia Reyes Spíndola tuvo una charla con Televisa Univisión en la que se dejó ver con la cabeza rapada e incluso con algunos huecos en el cuero cabelludo que muestran la presencia de un preocupante tic que tiene “Jovita” y cuya explicación la obtendremos al paso de los capítulos de “Amanecer”.

“Jovita”, quien apareció con una muñeca a la que presentó como su hija, reveló que aunque está internada en un psiquiátrico, no recuerda los motivos por los que se encuentra ahí: “No me acuerdo, no sé por qué me trajeron aquí, si no estoy loca”, refirió el personaje.

@tuprensamx En esta entrevista con SoySam, @patriciareyesspindolaof nos habla de su participación como ‘Jovita’ en Amanecer. Un personaje que promete dejar marca, interpretado por una actriz de trayectoria impecable. #TUPrensa #LasEstrellas ♬ sonido original - TU Prensa

Rascándose la cabeza para dejar entrever que “Jovita” se arranca mechones de pelo como parte de su trastorno, Patricia Reyes Spíndola conmovió a más de una persona con este primer vistazo y, ya fuera de su personaje, la actriz reconoció que trabajar en “Amanecer” es muy emocionante.

“ ‘Amanecer’ me parece que va a ser el mejor proyecto del año, hay un gran reparto con jóvenes muy talentosos y con los que ya somos... pues sí, de la tercera edad”, dijo Spíndola con humor.

Patricia Reyes Spíndola en su personaje de “Jovita”. ESPECIAL/TELEVISA

Para los fans, por otro lado, de inmediato les llegó a la mente otro papel en el que Patricia Reyes Spíndola se puso en la piel de una mujer con problemas mentales: ¡“María Lola”, de la telenovela “Mariana de la noche”, y quien sostiene que hay una maldición, pero nadie le cree!

¿Cuándo se estrena “Amanecer”, la nueva propuesta de Juan Osorio?

De acuerdo con el anuncio oficial disponible en las redes sociales de “Amanecer”, la telenovela de Juan Osorio se estrenará el próximo 07 de julio del 2025 en el horario estelar, el de las 09:30 de la noche, a través de la señal de Las Estrellas; los capítulos también estarán disponibles en ViX Premium y en el sitio web oficial de Televisa... ¡no te los pierdas!