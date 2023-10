“A los 70 también tenemos sexo": Patricia Reyes Spíndola

El pasado julio, Patricia Reyes Spíndola celebró sus 70 años de vida por todo lo alto. La actriz confiesa a TVyNovelas que se fue a Las Vegas con su familia, comió delicioso, disfrutó, recorrió las calles de la llamada ciudad del pecado y atesoró los mejores momentos de una fecha tan especial.

Para ella, llegar a esa edad representa una bendición y para nada piensa que es un sinónimo de limitaciones.

“Yo me siento activa en todos los sentidos, y creo que eso es lo importante, dar ese mensaje, que no sólo a los 70 años se puede estar en la casa tejiendo o preparando la comida para los nietos. Porque a esa edad uno todavía está lleno de vida, de energía, de deseos en todos los aspectos. Sobre todo, tenemos una vida activa, la mente te funciona bien, si estás sana no tienes porque no ser dicharachera, divertida y disfrutar la vida”.

“¡SI ESTÁS SANA, TIENES GANAS!”

Las ilusiones y las ganas de vivir haciendo lo que más le apasiona siguen presente en la mente de la primera actriz a quienes muchos consideran una maestra, pues hasta tiene su propia escuela de actuación en la que se han formado grandes estrellas de la pantalla chica.

“A los 70 años no se acaba la vida, sólo subes al séptimo piso, si estás sana, tienes ganas. Los 70 años de ahora no son los mismos de hace 70 años cuando veíamos a Sara García en sus películas, que era una maravilla verla, pero salía sin dientes, era la abuelita tradicional de la época. Ahora las abuelitas son completamente diferentes y a los 70 años no les importa si tienen que tomar su autobús y se tienen que ir a Veracruz, por ejemplo. Ha cambiado la vida, pero les ha costado trabajo a los nietos o a los hijos pensar que sus mamás o abuelas están vivas, porque piensan que a los 70 años no tiene uno deseos, pero al contrario, a esa edad tenemos los mismos deseos, pero además con experiencia”.

Reyes Spíndola considera que la edad no está peleada con el erotismo y la seducción, pues en su caso disfruta una vida en pareja que le permite experimentar la sexualidad en su máxima plenitud.

“Claro que existe una vida sexual a los 70, también tenemos sexo, lo que pasa es que a los hijos y a los nietos les cuesta trabajo pensar que nosotras tenemos los mismos deseos que ellos. A lo mejor hay menos energía, pero eso no quiere decir que no tengamos ganas”. En estos momentos, la artista se encuentra trabajando en una comedia de Televisa que recién se estrenó: Está libre, producción de Lalo Suárez.

“La seguimos grabando y yo voy feliz a los llamados, tengo una vida personal y familiar muy plena, y con la tranquilidad de que ya no voy persiguiendo nada, que es el momento de cosechar todo lo que sembré, y ya también, a los 70 años, cuando uno no quiere hacer algo, tiene el derecho y la tranquilidad de decir ‘No’. Lo que pasa es que de joven uno es más atrabancado y quiere hacer todo, ahora uno hace las cosas conscientemente”.

Sin ahondar en detalles, la actriz afirma que vive una relación sentimental alejada del ojo público y que lo más importante es tener a una persona que la apoya y acompaña en todo momento.

“Yo estoy feliz de la vida, tengo una relación de hace 30 años y soy muy feliz con la misma pareja, pero mi vida privada siempre la he manejado como indica la palabra, pero estoy feliz”.