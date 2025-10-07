Reviven el día que ‘Paquita la del Barrio’ humilló a Cynthia Klitbo en televisión y TikTok la hace viral

“¡A mí no me gritas, muchachita rica de alta alcurnia!”.

Fue en año 2003 cuando se transmitió la telenovela ‘Velo de Novia’, bajo la producción de Juan Osorio. En esta producción la reconocida cantante ‘Paquita la del Barrio’ incursionó en la actuación, y protagonizó escenas memorables en el melodrama.

‘Paquita’ le dio vida a ‘Antonia González’, que fue conocida cariñosamente como ‘Mamá Grande’, la abuela del personaje protagónico, ‘Andrea Paz González’, encarnado por Susana González.

La participación de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ quedó en la memoria colectiva del público, sobre todo por una escena que se volvió viral años después.

‘Paquita’ confronta a ‘Raquela Villaseñor’, interpretada por Cynthia Klitbo, y con su inconfundible estilo pronuncia la frase: “¡A mí no me gritas, muchachita rica de alta alcurnia!”, poniendo en su sitio al personaje.

Esta línea, cargada de su característico desdén hacia las injusticias, se convirtió en un fenómeno en redes sociales, especialmente en TikTok, donde usuarios la replicaron y adaptaron en múltiples videos.

La buena actuación de Klitbo y la adaptación de ‘Paquita’ consiguieron gran química donde hubo tensión y drama entre ambas. Aunado a ello, en la escena aparece Héctor Suárez, ‘Azael Villaseñor’, para ponerle villanía a la escena que había capturado la atención.

La escena no sólo destacó por la intensidad de la confrontación, sino también por la autenticidad que ‘Paquita’ aportó al personaje, reflejando su personalidad fuerte y decidida que siempre la caracterizó.

Tras el fallecimiento de ‘Paquita’, el 17 de febrero pasado, Cynthia Klitbo expresó su tristeza y recordó con cariño los momentos compartidos en el set. En una entrevista reciente con ‘Venga la Alegría’, Klitbo mencionó:

“Estoy profundamente conmovida por la partida de ‘Paquita’. Compartir escenas con ella fue un honor y un aprendizaje constante. Su legado perdurará en nuestros corazones”, dijo.

Juan Osorio revela si ‘Paquita la del Barrio’ era complicada para trabajar

En 2003, Juan Osorio contrató a ‘Paquita’ para ser parte del elenco principal de la telenovela ‘Velo de novia’, una experiencia única, dijo.

En entrevista con TVyNovelas, el productor nos contó: “Esa mujer tenía un corazonzote para todos nosotros. En 2003 tuve la fortuna de trabajar con ella como actriz y fue muy divertido, ella improvisaba y adaptaba sus parlamentos a como era ella”.

A decir de Juan, ‘Paquita’ no entendía los horarios para grabar una telenovela, pues a cada actor se le organiza su esquema de trabajo conforme a las escenas que grabarían ese día. Sin embargo, debido a que ella seguía presentándose como cantante, su calendario no estaba organizado conforme a la telenovela.

Al contrario, ‘Paquita’ llegaba y pedía grabar sus escenas cuando ella tenía tiempo: “El día que menos tenía llamado, estaba a las 8 de la mañana peinada y arreglada y decía ‘quiero hacer todas mis escenas porque me voy a ir de gira’. ¡Pero así no se hace una novela!”.

Para el final de su personaje, Juan Osorio resolvió contratar a una doble, pero ‘Paquita’ se enojó: “Estaba de moda un trans que la imitaba muy bien, lo contraté y lo puse como de ‘doble’ de ella. Y un día llegó a grabar (vio a la trans) ¡y se enojó muchísimo! Al final acabamos creando una muy bonita amistad”.

Por último, Juan Osorio atesora las anécdotas con la artista: “Haber convivido con ella, esa experiencia es única”.

