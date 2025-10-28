Quién es quién en ‘Los hilos del pasado': La telenovela que regresa a Yadhira Carrillo a Las Estrellas

Yadhira Carrillo regresa a las telenovelas con ‘Los hilos del pasado’, el nuevo melodrama de José Alberto “el Güero” Castro, el cual está basado en “El privilegio de amar”.

Estrena este 27 de octubre a las 21:30 horas por las estrellas, ocupando el horario estelar que deja Amanecer. En la plataforma ViX, los primeros episodios ya están disponibles, con nuevos capítulos cada viernes.

El regreso de Yadhira Carrillo, una de las actrices más queridas del melodrama mexicano, marca el gran atractivo de esta producción. Tras casi dos décadas lejos de los reflectores, la intérprete retoma su lugar en la pantalla chica como Carolina, una diseñadora de modas cuya vida perfecta comienza a deshilvanarse cuando el pasado vuelve, cargado de verdades que había creído enterradas.

A Yadhira la acompaña un elenco estelar da fuerza a esta historia que reinterpreta con frescura y matices la inolvidable telenovela El privilegio de amar, basada a su vez en el melodrama venezolano Cristal.

Eduardo Santamarina encarna a Manuel, un exitoso productor musical y esposo de Carolina; Bárbara López da vida a Cristina, una joven soñadora que ignora el lazo de sangre que la une a su peor enemiga; Emmanuel Palomares interpreta a Carlos, el hijastro de Carolina, enredado en un amor prohibido; mientras que David Zepeda se transforma en Salvador, el hombre del pasado cuya vocación y sentimientos marcaron el destino de todos.

El elenco de Los Hilos del Pasado se completa con los actores Azalea Robinson, Laura Flores, Mark Tacher, Nailea Norvind, Rodrigo Murray, José Pablo Minor, Lorena Meritano, Eugenio Bartilotti, Rafael Inclán, Gia Franceschi, Manuel Duarte, Daniela Martínez, Raquel Garza, Sergio Goyri, Daniel Tovar, entre otros.

Yadhira Carrillo - Carolina Guillén

Eduardo Santamarina - Manuel Navarro

David Zepeda - Padre Salvador Villaseñor

Emmanuel palomares - Carlos Navarro

Bárbara López - Cristina López

Natasha Dupeyrón - Tamara Fontaine de la Cruz

Azela Robinson - María Luis viuda de Villaseñor

Laura Flores - Elena

Mark Tacher - Leonardo

Rafael Inclan - Benjamín

Raquel Garza - Catalina

Daniel Tovar - Ricardo

José Pablo Minor - Alonso

Lorena Meritano - Jacqueline

Eugenio Bartilotti - Tony

Clarisa González - Romina Navarro

Valeria Masini - Lorena

Rodrigo Murray - Roberto

Sergio Goyri - Ramiro

Rosita Bouchot - Martita

Pía Saenz - Violeta

Ruth Rosas - Madre Consuelo

Nailea Novind - Rebeca de la Cruz de Fontaine

Manuel Landeta - Fidencio

SE VERÁN LOCACIONES ESPECTACULARES

La trama, tejida con la elegancia emocional característica del “Güero” Castro, explora la culpa, la maternidad y la búsqueda de redención. Carolina, una mujer que lo tuvo todo, deberá enfrentar la verdad más dolorosa: la joven a la que desprecia es, en realidad, la hija que abandonó 20 años atrás. A partir de ese descubrimiento, comenzará a unir los hilos invisibles del amor y del arrepentimiento, tratando de diseñar una nueva oportunidad para su vida.

Con locaciones espectaculares en México, Italia y Estados Unidos, un vestuario que combina la alta moda con la narrativa emocional del personaje principal y una banda sonora interpretada por Cristian Castro, Los hilos del pasado promete convertirse en la nueva cita obligada de las noches mexicanas. Más que una telenovela, es un reencuentro con la esencia del melodrama: esa emoción que, como los verdaderos hilos del pasado, nunca se rompe del todo.

