“Mi Rival” inició grabaciones en la Hacienda La Ventilla en San Luis Potosí; ¿cuándo se estrena?

Así fue el pizarrazo de la telenovela “Mi Rival” desde la Hacienda La Ventilla en San Luis Potosí

“Mi Rival” inició grabaciones en San Luis Potosí, el escenario principal de la nueva telenovela protagonizada por Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden.

Es una producción de Carmen Armendáriz. Inició grabaciones este lunes 29 de septiembre en la emblemática hacienda La Ventilla, una de las locaciones elegidas para la realización de este proyecto.

“Mi Rival” cuenta la historia de Paloma (Alejandra Barros) y su hija Bárbara (Ela Velden) quienes se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre.

Por un lado, Paloma intenta retener el amor de Renato (Sebastián Rulli), pero Bárbara, su hija, hará́ todo por conquistarlo.

Mi Rival inició grabaciones José Luis Ramos

Previo al inicio de grabaciones, la productora Carmen Armendáriz encabezó el tradicional claquetazo, acompañada por Alejandra Barros, Sebastián Rulli, Ela Velden, Arturo Peniche, Martha Julia, Marco Treviño, Ana Bertha Espín, Edward Castillo, Cassandra Iturralde, Nicolás Pous, Cinthia Aparicio, Mildred Feuchter, Jorge Caballero, José Daniel Figueroa, Vicente Tamayo, Daniel Martínez, Diana Haro, Alex Figueroa y Patricio Labastida, entre otros.

“Mi Rival” es una historia original de Inés Rodena, con versión y libretos de Perla Farias, Verónica Suárez, Basilio Álvarez y Felipe Silva.

La dirección de escena está a cargo de Enrique Arroyo y Héctor El Oso Márquez.

“Mi Rival” se estrenará por las estrellas durante el primer trimestre del 2026, en el horario estelar de las 21:30 horas.