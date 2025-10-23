Suscríbete
Famosos

Así era Kike Mayagoitia antes de ser el musculoso de la Granja VIP

El conductor y participante de La Granja VIP es fisicoculturista desde hace 25 años

October 23, 2025 
Alejandro Flores
kike mayagoitia.jpg

Kike Mayagoitia ha mostrado dotes para el gimnasio y el baile

Instagram

La musculatura de Kike Mayagoitia ha llamado la atención de casi todos los participantes dentro de La Granja VIP.

Mayagoitia comenzó a hacer fisicoculturismo de manera profesional alrededor de 2006, cuando era todavía un joven de 20 años. En realidad, desde cinco años antes se hizo aficionado al gimnasio y los resultados de su disciplina se vieron muy pronto: para 2012, gana el Mr World México y comienza a tener visibilidad en el mundo de los espectáculos.

kikemayagoitia3.png

Fue Mr World 2012, capítulo México

facebook

Como conductor, tiene su gran oportunidad al conducir junto a Adrián Marcelo un teleshow nocturno y aparece también en algunos realities de parejas.

kikemayagoitia.png

Un joven emprendedor

facebook

Mayagoitia siempre ha manifestado que su carrera está basada en el apoyo que recibió por parte de su familia cada vez que ha tomado decisiones importantes en su vida.

kikemayagoitia.png

Kike, de adolescente

Instagram

En una de sus publicaciones de Instagram donde compartió fotos de su infancia, escribió:

“Gracias mamá por ser la mejor, siempre apoyarme, nunca defraudarme, siempre estar ahí, darme una infancia feliz y ahora de adulto cuando me abrazas y haces cariñitos me haces sentir de nuevo como un niño, que todo está bien y todo es felicidad.

Mayagoitia suele publicar fotos de su infancia para hacer honor a su madre, a quien considera una inspiración pero también para hacer reflexiones en torno al trabajo que ha significado su camino en el mundo del culturismo y su salto a la televisión.

kikemayagoitia.png

Kike y su mamá, en una foto de 1996

Instagram

Kike Mayagoitia La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
