Así era Kike Mayagoitia antes de ser el musculoso de la Granja VIP

La musculatura de Kike Mayagoitia ha llamado la atención de casi todos los participantes dentro de La Granja VIP.

Mayagoitia comenzó a hacer fisicoculturismo de manera profesional alrededor de 2006, cuando era todavía un joven de 20 años. En realidad, desde cinco años antes se hizo aficionado al gimnasio y los resultados de su disciplina se vieron muy pronto: para 2012, gana el Mr World México y comienza a tener visibilidad en el mundo de los espectáculos.

Fue Mr World 2012, capítulo México facebook

Como conductor, tiene su gran oportunidad al conducir junto a Adrián Marcelo un teleshow nocturno y aparece también en algunos realities de parejas.

Un joven emprendedor facebook

Mayagoitia siempre ha manifestado que su carrera está basada en el apoyo que recibió por parte de su familia cada vez que ha tomado decisiones importantes en su vida.

Kike, de adolescente Instagram

En una de sus publicaciones de Instagram donde compartió fotos de su infancia, escribió:

“Gracias mamá por ser la mejor, siempre apoyarme, nunca defraudarme, siempre estar ahí, darme una infancia feliz y ahora de adulto cuando me abrazas y haces cariñitos me haces sentir de nuevo como un niño, que todo está bien y todo es felicidad.

Mayagoitia suele publicar fotos de su infancia para hacer honor a su madre, a quien considera una inspiración pero también para hacer reflexiones en torno al trabajo que ha significado su camino en el mundo del culturismo y su salto a la televisión.