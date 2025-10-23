Suscríbete
Le piden matrimonio a Cristian Castro en pleno show en Ecuador, ¡y él acepta!

El cantante ofreció un espectáculo en el que pidió a la organización que le permitiera al público estar cerca del escenario.

October 23, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro.jpg

El cantante Cristian Castro recibió una propuesta matrimonial en pleno concierto en Ecuador.

El cantante Cristian Castro ofreció un concierto el sábado 18 de octubre en la explanada ‘El Dorado’, de Guayaquil, donde estuvo acompañado por trece músicos que llenaron la noche de nostalgia y emoción, según relatan medios locales.

El público, que lo sigue desde los años noventa, lo recibió con una ovación, mientras él, vestido de saco color blanco y su melena al aire, se mostró dispuesto a ofrecer un gran show.

“Ayer estábamos con oxígeno en Quito y hoy aquí el calor es intenso. ¿Acá son más calientes?”, preguntó con picardía el hijo de Verónica Castro.

Apenas habían pasado unos minutos de iniciado el espectáculo cuando Cristian se dio cuenta de que las primeras localidades estaban vacías, por lo que cuestionó a la organización, “¿por qué están tan lejos? Deberíamos estar más juntitos”, por lo que pidió que se quitara parte de la reja que separaba a sus fanáticos.

El desorden se hizo presente, pues todos los asistentes buscaron llegar lo más cerca posible de Cristian, rebasando la seguridad.

El momento mas viral de la noche ocurrió con la intervención musical de la agrupación ecuatoriana ‘La Chicha Power’, cuando una fan levantó una pancarta para pedirle matrimonio al cantante. Cristian invitó a la mujer a subir al escenario y ante miles de personas, ella se arrodilló con un anillo en la mano. Él la abrazó y le dijo que sí, provocando ovaciones.

“Soy fanática de él desde que tenía 12 años. Voy a todos los conciertos que él ha dado en Ecuador. Ya había planificado venir a pedirle matrimonio. Le traje el anillo, no sabía la medida pero le quedó perfecto. Vine con mi mamá, mi sobrina y mi mejor amiga. Lo planifiqué desde que supe que venía a Ecuador, compramos las entradas y armamos el cartel con la propuesta”, contó Lorgia Coello, de 45 años y la ahora ‘prometida’ del cantante mexicano.

Y añadió que “fue una emoción tremenda (lo que sentí), no lo puedo ni creer, aún me siento en las nubes, ésta es la segunda ocasión que puedo estar así de cerca. Alguna vez fue a las fiestas de Quevedo y cuando estaba embarazada de mi hijo, lo vi. Le dije que lo amaba. Él es un hombre muy humilde”, agregó Coello.

Ya comprometido, el cantante continuó con su repertorio que incluyó varios de sus éxitos como ‘No Podrás’, ‘Azul’ y ‘Vuélveme a Querer’.

Cristian Castro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
