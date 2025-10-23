Familia de Nicandro Díaz denuncia apropiaciones y amenazas: señalan a novia del productor y a Gerardo Quiroz

“Personas ajenas a su círculo familiar y profesional han actuado con falta de respeto a su memoria y su legado”.

A través de un comunicado de prensa, la familia de Nicandro Díaz dio a conocer que desde la muerte del productor han estado expuestos al escrutinio público y la exposición mediática, y motivados por fines económicos varias personas cercanas han querido apropiarse de bienes y los han amenazado.

La familia Díaz Butrón indica que desde hace un año y siete meses, tiempo que ha pasado desde que Nicandro perdió la vida, han sido víctimas de abusos de tipo patrimonial y apropiación ilegal.

“Lamentablemente, tras su fallecimiento, personas ajenas a su círculo familiar y profesional han actuado con falta de respeto a su memoria y su legado, utilizando su nombre con fines personales y económicos”, dice el comunicado.

Entre algunos de los nombres conocidos, al menos de forma pública, que presenta el documento se encuentran, por ejemplo, el del productor de teatro, Gerardo Quiroz, con quien Nicandro Díaz sostuvo una amistad y también sociedad; en 2023, lanzaron -junto a José Margarito (‘Los Askis’)- la marca de botanas “Chillimex” que, este 2025, continúa a la venta.

“Se señala a Gerardo Quiroz Acosta, quien debe de rendir cuentas por las empresas formadas por Nicandro”.

También se hace mención de Mariana, la novia del productor “por su presunta participación en apropiaciones indebidas y difusión de información falsa”.

La familia asegura que está en un peligro constante por las amenazas e intimidaciones que han recibido, por ello, dieron los nombres de las personas que responsabilizarían de atentar “contra su seguridad, tranquilidad y bienestar”.

“Actos motivados por la ambición y falta de ética, (...) por tal motivo la familia Díaz Butrón hace directamente responsable de dichos actos a las siguientes personas y colaboradores de un despacho de cuestionable práctica profesional: Ricardo McGregor Maestre, Benito Israel Martínez Reyes, Gilberto de Jesús Hernández Barragán, Emilio Sosa Rivas, Sara Fernández Juárez Sánchez, Juan Carlos Toribio Santos y Carlos Rodrigo Pastrana Moreno”.

Además, en el comunicado detallan en los efectos psicológicos que la situación ha provocado, ante lo cual están en su derecho a procesar legalmente, si así lo cree conveniente.

“La familia se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes para salvaguardar su integridad, su patrimonio y la memoria de Nicandro; La familia experimenta un profundo temor por su integridad física, así como preocupación por su bienestar emocional, ante las posibles acciones que las personas anteriormente mencionadas puedan llevar a cabo, dado los hechos ya ocurridos”, finalizaron.