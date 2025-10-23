¡Ya pisaron el teatro! Te mostramos a Paola Suárez y Wendy Guevara en un ensayo del Tenorio Cómico

Paola Suárez y Wendy Guevara ya se preparan para un nuevo reto en su carrera: convertirse en actrices de teatro.

Y no con cualquier obra, sino con El Tenorio Cómico, que es la más longeva adaptación de esta obra de José Zorrilla en México: se monta desde medio siglo a través de una interpretación libre del texto protagonizado por don Juan y doña Inés.

Pierre Angelo y Germán Ortega son algunos de los integrantes del elenco que ya pudieron interactuar en las tablas del teatro con Wendy y con Paola para los primeros ensayos.

“Paola es muy disciplinada, aquí podemos ver que en su libreto ya tiene subrayadas todas sus parres... no las ha leído ¿verdad? pero ya las subrayó”, comentó con humor Pierre Angelo en una entrevista con TVyNovelas.

Germán Ortega recalcó que la llegada de ambas influencers y conductoras es un privilegio para el elenco estable de este don Juan que tiene su temporada más fuerte durante los últimos meses del año, ya que siempre se le ha considerado una obra de la época de Día de Muertos.

“En esta obra ha pasado infinidad de personalidades, imagínate que nosotros estamos desde hace casi 20 años”, dice Germán.

El reto de Paola y Wendy

Paola Suárez está consciente de que su presencia representa un reto para ella porque llegan a una obra en la que los comediantes que son parte del elenco tiene una larga trayectoria.

“Comparado con ellos, yo soy una parte muy pequeña, yo nunca había hecho teatro, había hecho una obra pero en la primaria, ja ja”.

Lo cierto es que tanto el comentario de Pierre Angelo como la respuesta de Paola denotan el buen ambiente que hay en los ensayos para el montaje de la obra.

Germán Ortega, por ejemplo, se atreve a hacer una broma de juego de palabras con el nombre de Suárez. “Ella es también un tsunami... porque es Pa-ola”.

Wendy Guevara, por su parte, también se muestra agradecida por la oportunidad de este debut.