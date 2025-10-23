Muere Toño Peregrino, vocalista de ‘La Sonora Dinamita’

“No es un adiós… es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción”.

‘La Sonora Dinamita’, de Lucho Argaín y Xiu García, anunció que “la música tropical está de luto”, pues murió su vocalista Toño Peregrino.

A través de sus redes sociales la agrupación compartió un emotivo video en donde dieron a conocer la muerte del cantante, quien deja un gran vació en la banda.

“Hoy la música tropical está de luto… ‘La Sonora Dinamita’ despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”, dice el mensaje.

Y continuaron asegurando que Peregrino será recordado por su trayectoria y alegría en cada presentación.

“Toño Peregrino no fue sólo una voz… fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante, y nuestras almas se llenan de nostalgia”, agregaron.

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós… es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso, en cada corazón. Con amor y eterno respeto”, finaliza el mensaje.

¿Quién fue Toño Peregrino?

David Antonio Rodríguez García, fue percusionista y cantante, además de sobrino directo de Toña ‘La Negra’, una de las más grandes intérpretes de Agustín Lara.

Originario del Barrio de La Huaca, Veracruz, Toño creció rodeado de música, tradición y comunidad.

A los 19 años dejó su natal para seguir su destino musical en la Ciudad de México. Y rápido pisó escenarios emblemáticos como el Teatro Blanquita, donde acompañó a grandes figuras como Celia Cruz, Olga Guillot, Cheo Feliciano e Ismael Miranda.

Su paso por agrupaciones como ‘La Orquesta La Libertad’ y más tarde ‘La Sonora Dinamita’ consolidó su lugar dentro de la música tropical mexicana.

