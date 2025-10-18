Ariadne Díaz y José Ron recuerdan el beso de telenovela con el que se contagiaron de Covid

“Estábamos sentados uno junto al otro y me puse a ver mi teléfono y vi que llegó el resultado de mi prueba Covid ¡y era positivo!”, cuenta Ariadne Díaz.

El recuerdo es de 2024, cuando las grabaciones de “Papás por conveniencia” estaban en su etapa de más besos.

Estaba el beso de cuando Tino despierta a Aidé Mosqueda con una rosa; estaba el beso del día en que Aidé recibe su reconocimiento; estaba el beso de cuando cantaron juntos.

Ariadne y José se han convertido en una pareja de mucha química. Han trabajado en tres proyectos juntos, incluyendo “La Mujer del Vendaval”, uno de los mayores éxitos de la telenovela mexicana en la primera década del siglo XXI.

Actualmente están en pantalla con “Papás por siempre”, una secuela de “Papás por conveniencia”.

Ariadne y José coinciden en que lo que han desarrollado no sólo es química sino un gusto similar en cuanto a las puestas en escena que requiere el montaje de una pareja romántica en las telenovelas.

“Creo que cuando yo no estoy de acuerdo en algo, tú piensas lo mismo y eso nos ha llevado a trabajar con una armonía que se nota en pantalla”.

El beso del covid

Efectivamente, los besos de los personajes de José Ron y Ariadne Díaz gustan mucho al público televidente.

“Pero ellos ven el resultado final, lo que no saben es lo que hay detrás”, dice Ariadne antes de atreverse a contar cómo es que terminó contagiando a José Ron de Covid.

En una dinámica de preguntas y respuestas para la versión digital de Las estrellas, Díaz y Ron recordaron:

“Fue una novela que no hubo tantos besos. Pero un día, veníamos de la etapa de mucho beso y un día me comencé a sentir un poquito mal y me hice prueba de covid”.

Otro beso de Papás por conveniencia Televisa

Al otro día había un beso y le dijo al director Bejamín Cann y a José Ron que se sentía mal. Pero ellos la convencieron de que no pasaría nada. Apenas después de darse el beso, fue cuando le llegó el resultado positivo.