Telenovelas

Gia Franceschi vs. Edith Márquez: Se estrenó ‘Los hilos del pasado’ y recordamos ‘El privilegio de amar’

¿Cuál escena te gustó más?

October 28, 2025 • 
MrPepe Rivero
hilos-privilegio-.jpg

El privilegio de amar vs. Los hilos del pasado

Entre 1998 y 1999, ‘El privilegio de amar’ marcó huella en la audiencia de las telenovelas de Televisa, desde su apoteósica entrada hasta sus escenas impactantes, como las de los primeros dos capítulos. Así que ahora que se estrenó la nueva versión, titulada ‘Los hilos del pasado', es inevitable comparar las escenas de ambas producciones.

Y es que ‘Los hilos del pasado’ por fin se estrenó en las estrellas, marcando el regreso de Yadhira Carrillo a los melodramas. Ella interpreta a ‘Carolina’, pero durante los primeros episodios, vemos a su personaje en su juventud, interpretada por Gia Franceschi.

Parte de la trama señala que ‘Carolina’ estaba enamorada de ‘Salvador’ (David Zepeda), y antes de que se fuera a un seminario, tuvieron un encuentro que dio como fruto una niña. La madre de ‘Salvador’, ‘María Luis viuda de Villaseñor’ (Azela Robinson) se niega a aceptar que su hijo la embarazó y le declara la guerra.

En El privilegio de amar, esa secuencia fue actuada por Diana Bracho y Edith Márquez, en el papel de la joven ‘Luciana’, que en su etapa madura era interpretada por Helena Rojo.

¿Cómo fue el momento en el que abandonan a su hija?

Otro de los momentos clave al inicio de esta historia es el momento en el que la protagonista abandona a su hija en la puerta de una mansión.

En ‘Los hilos del pasado’, la joven Carolina apenas le dice dos frases a su bebé al abandonarla. Desde afuera, bajo la lluvia, observa cómo acogen a su bebé y cae en el pasto, enferma.

En El privilegio de amar, Edith Márquez dejó una poderosa actuación al momento en el que su personaje abandona a su hija. ‘Luciana’ le pide perdón a la bebé y le dice que espera que un día entienda que lo hace para que tenga una mejor calidad de vida.

¿Cuál te gustó más?

