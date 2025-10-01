Daniela Castro brilló en ‘Cadenas de amargura’ y ahora pide ser la ‘Tía Evangelina’ en nuevo remake

Este 2025 vimos a Daniela Castro de vuelta en la pantalla chica como la villana de la telenovela de TV Azteca, Cautiva por amor.

Pero a través de redes sociales, la actriz ha expresado que le encantaría participar en una nueva versión de ‘Cadenas de amargura’. Incluso ha mencionado que le gustaría que su hija, Danka Castro, quien trabajó co ella en ‘Cautiva por amor’, fuera la protagonista de esta nueva versión de la historia.

En su cuenta de Instagram, Castro lanzó la petición para que llegue a los oídos correctos.

“Me llegó un rumor que van a hacer otra vez ‘Cadenas de amargura’, casi me da el soponcio!”

"¿Saben qué? Me encantaría ser ‘Evangelina’. Sería mi sueño, apóyenme, y el señor productor que la vaya a hacer: tómeme en cuenta”, dijo Daniela Castro..

¿Por qué es importante ‘Cadenas de amargura’ para Daniela Castro?

“Cadenas de amargura” es una de las telenovelas consentidas de los años 90, producida por Carlos Sotomayor en 1991.

Daniela Castro era la protagonista como Cecilia Vizcaíno Robles, una joven que queda huérfana tras la trágica muerte de sus padres en un accidente; es obligada a vivir con sus dos tías solteras: la Tía Evangelina Vizcaíno Lara (Diana Bracho) y la tía Natalia Vizcaíno Lara (Delia Casanova).

Es por ello que Daniela Castro pide ser una de las tías, pues podría interpretar el personaje que hace más de 30 años le complicó la vida a su propio personaje. ¡¿Cómo olvidar aquellas escenas entre ella y Diana Bracho?!

En ‘Cadenas de amargura’ recordamos a otros grandes actores en los personajes principales, como Cynthia Klitbo como Sofía Gastelum Fernández y Fernando Luján como el Padre Julio.

En los Premios TVyNovelas, ‘Cadenas de amargura’ arrasó al llevarse los siguientes reconocimientos:

Mejor Telenovela (Carlos Sotomayor).

Mejor Actriz Protagónica (Diana Bracho).

Mejor Actriz Joven (Daniela Castro).

Mejor Actor Joven (Raúl Araiza).

Mejor Villana (Cynthia Klitbo).

Esta telenovela tuvo una nueva adaptación en el año 2008, producida por Carlos Moreno. En aquella ocasión se llamaba “En nombre del amor”, y fue protagonizada por Allisson Lozz, Sebastián Zurita, Leticia Calderón, Victoria Ruffo y Arturo Peniche.