Suscríbete
Telenovelas

Bárbara López: Los 3 personajes más premiados de la coprotagonista de “Los Hilos del Pasado”

La actriz tiene una trayectoria marcada por personajes virales

October 06, 2025 • 
Alejandro Flores
barbara lopez.jpg

Bárbara quiso ser actriz desde muy niña

Instagram

Bárbara recuerda su infancia como un constante ir y venir en los pasillos de Televisa.

Y por tanto, de manera natural lo que siempre quiso ser es actriz de telenovelas. La hija del productor Reynaldo López comenzó su carrera con pequeñas apariciones en programas de televisión en los que su entusiasmo era encantador.
Ella misma ha contado que no recuerda otro sueño que el de ser protagonista de las telenovelas que ella podía ver cómo se grababan.
Finalmente ese sueño se cumplió y Bárbara hoy tiene en su hoja de vida 13 telenovelas, incluyendo la bioserie de Chespirito “Sin querer queriendo”.
De todas ellas, te presentamos las tres que más prestigio le han dado.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
galilea-casa-famosos--.jpg
Famosos
El éxito de La Casa de los Famosos México en números: Más de 151 millones votos y solo un ganador
La tercera temporada termina este domingo 5 de octubre.
October 05, 2025
 · 
TVyNovelas
Famosos
Los 5 mejores vestidos de Galilea Montijo en LCDF, incluyendo el reciclado y el que nos hizo llorar
October 05, 2025
Famosos
Aseguran que mandaron a hacer brujería para que Aldo De Nigris gane ‘La Casa de los Famosos México’
October 05, 2025
Famosos
¿Quién aumentó y quién perdió más seguidores de todos los habitantes de La Casa de los Famosos México?
October 05, 2025

Premios al amor libre

En Amar a Muerte, la carrera de Bárbara despegó con el personaje de Juliana Valdés, una joven que se enamora de Valentina. Sus personajes se convirtieron incluso en emblema para algunos grupos de defensa de los derechos por la diversidad y llegaron a tener sus propias cuentas de Instagram donde compartían reflexiones en torno al amor libre.

“Hoy es el Día Internacional Contra la LGBTIfobia y también es un buen día para escoger el amor y recordar que nadie debe ser señalado por amar o ser amado”, se lee en una de las publciaciones de “Juliatina” que fue como se conoció a esta pareja.

Screenshot 2025-10-06 012157.png

Juliana y Valentina, es decir, Juliantina, existen más allá de la telenovela

Instagram

Con este personaje, Bárbara ganó dos Millennial Awards en las categorías de Pareja en llamas y Mejor fandom.

Vida y muerte de un personaje

Es un personaje trágico pero también se convirtió en el primero que le dio visibilidad a la carrera de Bárbara.

“El personaje me ayudó a abrirme más y al público le gustó muchísimo”, dijo Bárbara en una entrevista con Las estrellas.

Su éxito fue tal que ganó el Premio TVyNovelas en el rubro de Actriz Revelación. Al final, por cierto, muere envenenada.

El futuro promisorio

Su papel de Maggie llamó la atención de críticos y público. No era un reto fácil porque en esencia se trató de encarnara a Florinda Meza, a pesar de que tanto ella como los productores insisten en que se trata de un personaje ficticio.

Lo cierto es que Bárbara espera nominaciones para los premios Platino que se entregan el siguiente año, lo mismo que su co protagonista Pablo Cruz.

Bárbara López telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
villanos de alexis ayala (1).jpg
Telenovelas
5 telenovelas que convirtieron a Alexis Ayala en el villano consentido
October 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
daniela-castro-cadenas-amargura.jpg
Telenovelas
Daniela Castro brilló en ‘Cadenas de amargura’ y ahora pide ser la ‘Tía Evangelina’ en nuevo remake
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
pizarrazo-mi-rival-0.jpg
Telenovelas
“Mi Rival” inició grabaciones en la Hacienda La Ventilla en San Luis Potosí; ¿cuándo se estrena?
September 30, 2025
 · 
TVyNovelas
yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
Así lucía Yadhira Carrillo en la primera telenovela que protagonizó
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
Mauricio-Martínez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez revela que padece cáncer por quinta vez y tras 7 años en remisión: “Ya me sé el camino”
El actor compartió un mensaje donde habló de sus probabilidades de supervivencia.
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la casa de los famosos final.jpg
Famosos
Así quedó el top 5 final de La Casa de los Famosos México... ¿Quién ganó los 4 millones?
Las votaciones de esta final cerraron con 43,155,107 votos. Fue un récord absoluto
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
zerboni y celaya.jpg
Famosos
Salvador Zerboni dedica un amoroso corazón roto a Angélica Celaya, eliminada de Top Chef VIP
El público insiste en el shippeo de los Zerboni y Celaya
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala cinthia aparicio.jpg
Famosos
Esta obra presentarán Cinthia Aparicio y Alexis Ayala en una plaza comercial tras su paso en LCDF
Sin tiempo para el descanso, la gira comenzará a fines de octubre en el estado de México
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores