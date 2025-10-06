Bárbara López: Los 3 personajes más premiados de la coprotagonista de “Los Hilos del Pasado”

Bárbara recuerda su infancia como un constante ir y venir en los pasillos de Televisa.

Y por tanto, de manera natural lo que siempre quiso ser es actriz de telenovelas. La hija del productor Reynaldo López comenzó su carrera con pequeñas apariciones en programas de televisión en los que su entusiasmo era encantador.

Ella misma ha contado que no recuerda otro sueño que el de ser protagonista de las telenovelas que ella podía ver cómo se grababan.

Finalmente ese sueño se cumplió y Bárbara hoy tiene en su hoja de vida 13 telenovelas, incluyendo la bioserie de Chespirito “Sin querer queriendo”.

De todas ellas, te presentamos las tres que más prestigio le han dado.

Premios al amor libre

En Amar a Muerte, la carrera de Bárbara despegó con el personaje de Juliana Valdés, una joven que se enamora de Valentina. Sus personajes se convirtieron incluso en emblema para algunos grupos de defensa de los derechos por la diversidad y llegaron a tener sus propias cuentas de Instagram donde compartían reflexiones en torno al amor libre.

“Hoy es el Día Internacional Contra la LGBTIfobia y también es un buen día para escoger el amor y recordar que nadie debe ser señalado por amar o ser amado”, se lee en una de las publciaciones de “Juliatina” que fue como se conoció a esta pareja.

Juliana y Valentina, es decir, Juliantina, existen más allá de la telenovela Instagram

Con este personaje, Bárbara ganó dos Millennial Awards en las categorías de Pareja en llamas y Mejor fandom.

Vida y muerte de un personaje

Es un personaje trágico pero también se convirtió en el primero que le dio visibilidad a la carrera de Bárbara.

“El personaje me ayudó a abrirme más y al público le gustó muchísimo”, dijo Bárbara en una entrevista con Las estrellas.

Su éxito fue tal que ganó el Premio TVyNovelas en el rubro de Actriz Revelación. Al final, por cierto, muere envenenada.

El futuro promisorio

Su papel de Maggie llamó la atención de críticos y público. No era un reto fácil porque en esencia se trató de encarnara a Florinda Meza, a pesar de que tanto ella como los productores insisten en que se trata de un personaje ficticio.

Lo cierto es que Bárbara espera nominaciones para los premios Platino que se entregan el siguiente año, lo mismo que su co protagonista Pablo Cruz.