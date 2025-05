Así fue el debut de Victoria Ruffo en las telenovelas con apenas 17 años: FOTOS

Si bien Victoria Ruffo incursionó en el mundo del cine y de hecho tiene participaciones acreditadas en 8 películas, la actriz se dedicó principalmente a las telenovelas y, en la actualidad, ha participado en 20 producciones para la pantalla chica que la consolidaron como la auténtica “Reina de las telenovelas” como se le conoce ahora.

Apariciones en fotonovelas, una breve temporada como conductora del show “Variedades de medianoche” y un atropellado encuentro con Ernesto Alonso fueron algunos de los elementos que marcaron el debut de Victoria Ruffo en los melodramas como ella misma alguna vez contó para TVyNovelas, ¿pero cómo se veía a los 17 años, cuando actuó en “Conflictos de un médico”, su primera telenovela?

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo fue el debut de Victoria Ruffo en las telenovelas?

De acuerdo con lo que Victoria Ruffo narró en un especial de TVyNovelas, la actriz conoció al periodista de espectáculos José Luis Jiménez cuando participó en el certamen “El rostro de El Heraldo"; fue precisamente él quien la ayudó a incursionar en las telenovelas gracias a que conocía a Ernesto Alonso.

La experiencia de Ruffo con Ernesto Alonso (quien en ese momento buscaba una actriz para “Una mujer marcada”) no fue como ella lo esperaba, pero sirvió para que obtuviera otra oportunidad que en ese momento no imaginó que llegaría: participar en la telenovela “Conflictos de un médico”.

Antes de la televisión, Victoria Ruffo apareció en muchas fotonovelas. ARCHIVO TVYNOVELAS

"(Ernesto Alonso) me hizo la cita y el día que fui me ignoró por completo, ni me volteó a ver, sólo me indicó con quién debía dejar mis fotos pero ni levantó la cabeza”, recordó Victoria Ruffo para TVyNovelas. Un mes después, la actriz recibió una llamada inesperada.

“Como al mes me llamaron para actuar en ‘Conflictos de un médico’, telenovela de 20 capítulos en la que yo iba a ser ‘Rosario’, la antagonista... cuando vi los libretos, me di cuenta de que iba en toda la historia (…) creía que me darían 3 capítulos y fueron 18", rememoró.

Victoria Ruffo en plenas grabaciones de “Conflcitos de un médico”. ESPECIAL/TELEVISA

¿De qué se trata “Conflictos de un médico”, la primera telenovela de Victoria Ruffo?

En “Conflictos de un médico”, melodrama dirigido por Tony Carbajal y basado en una idea de Caridad Bravo Adams, Victoria Ruffo interpretó a la villana “Rosario Reyes” en una historia que nos lleva por los conflictos que atraviesa el médico “Raymundo de Anda” por amor.

Victoria Ruffo fue “la mala” en su primera telenovela. FACEBOOK/Fan de lo retro

“Raymundo de Anda” y “Patricia Miranda” se enamoran, pero ambos deben enfrentar toda clase de conflictos antes de unir sus vidas; en aquel tiempo, los episodios se transmitían de forma semanal por lo que la temporada duró poco más de 4 meses: del 26 de marzo al 6 de agosto de 1980.