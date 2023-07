Victoria Ruffo no interpreta a villanas en las telenovelas por este motivo

Si hay una actriz que se ha ganado un prestigio en la televisión mexicana, esa es Victoria Ruffo , cuya carrera ha resaltado en telenovelas que se han vuelto clásicos, como es el caso de “Triunfo del amor”, “Corona de lágrimas”, “Victoria” y “Abrázame muy fuerte”.

A Victoria Ruffo todos la identificamos como una protagonista sufrida, que no se cansa en derramar lágrimas por todos los problemas que pasa a lo largo de la trama, y muy pocos la recordamos como villana, aunque sí la ha hecho de “mala” en algunas telenovelas ; por ejemplo, en “En busca del paraíso” se puso en la piel de “Grisel”, personaje que le permitió sacar su lado malvado... aunque parece que estos papeles no la marcaron demasiado.

Victoria Ruffo tiene sus razones para no interpretar a villanas en las telenovelas, y en una entrevista habló sobre ellas; ¡conócelas!

¿PORQUÉ VICTORIA RUFFO NO INTERPRETA A VILLANAS EN LAS TELENOVELAS?

Fue el periodista Miguel Cane quien rescató algunas declaraciones de Victoria Ruffo sobre su tema con las villanas en las telenovelas.

“Me costaba mucho hacer esas... maldades (...) Le daba cachetadas a todo el mundo y eso a mí no se me da”

“Me costaba mucho hacer esas... maldades (...) Le daba cachetadas a todo el mundo y eso a mí no se me da, entonces el maestro Saldaña me las tenía que marcar. Y Maricruz una vez me dijo: ‘si me vas a abofetear, hazlo bien. Dámela bien dada. No te cortes’. Y yo, ‘Ay no, cómo crees, qué pena no’, y ella era muy profesional y me obligó a darle la cachetada y yo me sentí pésimo, aunque la escena quedó muy bien”, señaló la actriz, indicando que nunca se sintió bien con las escenas malvadas.

La tortura no sólo era en el set de grabación, continuó Ruffo: “Fue un agobio. Señoras venían y me regañaban por ser tan mala. Que cómo me atrevía. Y yo trataba de explicar que no era yo, que era mi personaje y que yo no era así”, aseveró.

Hay otra razón para que Victoria Ruffo no la haga de “la mala de la telenovela”, y es que aseguró que tanto los productores como los televidentes “están como muy casados también con una imagen” que ella ha dado a lo largo de los años, por lo que ya es difícil que la acepten como villana.