Tefi Valenzuela le da un masaje cachon.. a Christian Estrada en el Hotel VIP

La cámara nocturna los captó en un candente momento... ¡Subieron la temperatura!

Tefi Valenzuela y Christian Estrada han desatado rumores de que entre ellos hay algo más que una amistad tras pasar su primera noche juntos en la suite del Hotel VIP.

El ex de Ferka cambió de opinión al elegir a Tefi Valenzuela como su acompañante y no a Silverio Rocchi para disfrutar del confort de la máster suite. Ahí, la ex de Eleazar Gómez le confesó a Estrada que por él metería las manos al fuego en el reality y hasta le hizo un baile sensual.

“Hoy puedo decir que no pasa nada con Chris, que es mi amigo, mi hermano, pero uno nunca sabe”, dijo Tefi ante las cámaras, dejando abierta la posibilidad de que hubiera algo más con el novio de Alicia Machado.

“Amigas como tú no las hay, así que yo las aprovecho. Tefi, aparte de que está buenota, me la llevo”, confesó Estrada.

Más tarde, Tefi Valenzuela le dio un masaje bastante sugerente a Christian Estrada, sin importar que estuvieran sus demás compañeros en la habitación, subiendo de temperatura el ‘shippeo’ (cuando dos personas se atraen, dando paso a una posible relación entre ellos).

"¿Van a dormir juntos?... Cachondeo casual”, se escuchó decir a Mariana Ávila, quien después se convirtió en la primera eliminada del Hotel VIP al perder en el ‘Duelo de la H’ contra Fernando Sagreeb.

“Yo estoy acostumbrada a recibir masajes por lo menos dos veces a la semana, y como aquí no vienen incluidos con el staff, hemos hecho una dinámica, yo le hago masaje a Chris y luego él me lo devuelve”, comentó Tefi.