Christian Estrada manda inesperado mensaje a Ferka, y así interviene Alicia Machado

Christian Estrada ha dado señales de que el proceso legal que enfrenta con Ferka por su hijo, está avanzando de manera favorable. A través de su cuenta oficial de Instagram, el modelo ha ido compartiendo diversas imágenes de los momentos al lado de su pequeño, a quien no veía desde hace unos meses.

Recientemente, Christian publicó una fotografía con su primogénito, pero lo que llamó la atención de los internautas es que al pie de la imagen había un inesperado mensaje para la actriz, de 36 años de edad.

“El único amor perfecto de este mundo es aquel del padre por su hijo. Te amo Leonel, mamá y papá harán todo lo posible para que sean un niño sano y feliz. Y a ti María Fernanda, gracias por darme lo más hermoso de la vida… Podemos estar separados como pareja, pero juntos como padres”, fueron las palabras de Estrada.

Ferka no respondió al mensaje, ya que ella y Christian no se siguen en dicha red social, pero en una reciente entrevista con los medios, la ex habitante de Las Casa de los Famosos México compartió que ya no quería pleitos con su ex y que le deseaba lo mejor.

Alicia Machado, quien supuestamente tiene una relación con Christian Estrada, no dejó pasar la publicación e intervino en la caja de comentarios, asegurando que, “el amor por los hijos y su felicidad todo lo puede. ¡Qué alegría!”.

¿Christian Estrada y Ferka podrían reconciliarse?

Recordemos que aunque Christian Estrada y Ferka tenían planes de boda, la pareja terminó su compromiso y esto desató una guerra mediática, donde su hijo estaba de por medio.

Posteriormente, Christian se dejó ver muy acaramelado con Alicia Machado en Estados Unidos, mientras sonaban fuerte los rumores de romance entre Ferka y Jorge Losa, a quien la actriz conoció en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Pese a que los han captado más de una vez juntos, Christian y Alicia no han confirmado tener una relación. Por otra parte, Ferka y Jorge podrían iniciar una relación seria tras su paso por La Casa de los Famosos México, donde el romance tomó fuerza; sin embargo, tampoco es un hecho.