Series y Cine

Survivor México: Ya hay dos finalistas pero el otro lo dejan en suspenso

Será este domingo 31 de agosto cuando se sepa quién gana los 2 millones de pesos

August 30, 2025 • 
Alejandro Flores
survivor.jpg

El reto semifinal fue armar una torre

Azteca

Los sobrevivientes Esme, Kenta, Sergio y Sargento Rap llegaron a la semifinal con la ilusión de ganarse un lugar en la final de Survivor México.

Kenta recordó una frase que su padre le decía constantemente: la vida es tomar decisiones.

“La anterior temporada que estuve en Survivor, mi padre estaba enfermo de cáncer. Y mientras yo estaba en la competencia, él estaba luchando también por su sobrevivencia”.

Kenta participó, en efecto, en dos anteriores temporadas en las que siempre tuvo presente a su padre luchando contra el cáncer. Pero en 2024 su papá perdió esa lucha por lo que en esta nueva temporada Kenta quiso sobrevivir para encontrarse a sí mismo.
Para Esmeralda, la enseñanza fue otra y tuvo que ver con la fe.

“Uno de los mayores aprendizajes es que he estado conectada con el universo y es un rollo de dar las gracias por lo bueno que me pasa”.

¿Quiénes ya están en la final de Survivor México 2025?

Luego del proceso de votación y tras el consejo tribal, Sergio, Esmeralda y Kenta, que durante toda la temporada habían formado una alianza, tuvieron que enfrentarse para ganar alguno de los dos lugares vacantes en la gran final.

Con Sargento Rap ya siendo un sobreviviente, los otros tres competidores se enfrentaron en un reto de destreza: Construir una torre con tablas de madera que requerían precisión matemática para no derrumbarse.
Aunque al principio Sergio y Kenta llevaban la delantera y parecía que Esme fracasaría, sus torres se derrumbaron antes de conseguir el objetivo y entonces fue Esme la ganadora.

El juego siguió para Sergio y Kenta pero los televidentes tendrán que esperar hasta el programa del domingo para saber quién de los dos es el tercer finalista.

“En esta ocasión los finalistas lucharán y darán lo mejor de sí al enfrentar circuitos que serán de muy alto nivel y totalmente demandantes, para al final conocer al gran ganador o ganadora de 2 millones de pesos de la última temporada de Survivor México”, comunicó TV Azteca a través de un comunicado.

Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
