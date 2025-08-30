Survivor México: Ya hay dos finalistas pero el otro lo dejan en suspenso

Los sobrevivientes Esme, Kenta, Sergio y Sargento Rap llegaron a la semifinal con la ilusión de ganarse un lugar en la final de Survivor México.

Kenta recordó una frase que su padre le decía constantemente: la vida es tomar decisiones.

“La anterior temporada que estuve en Survivor, mi padre estaba enfermo de cáncer. Y mientras yo estaba en la competencia, él estaba luchando también por su sobrevivencia”.

Kenta participó, en efecto, en dos anteriores temporadas en las que siempre tuvo presente a su padre luchando contra el cáncer. Pero en 2024 su papá perdió esa lucha por lo que en esta nueva temporada Kenta quiso sobrevivir para encontrarse a sí mismo.

Para Esmeralda, la enseñanza fue otra y tuvo que ver con la fe.

“Uno de los mayores aprendizajes es que he estado conectada con el universo y es un rollo de dar las gracias por lo bueno que me pasa”.

En exclusiva 🚨 | Nadie está a salvo, hoy los votos escriben un nuevo destino en el que la alianza se romperá. 🗳️🤯🔥 #ViernesDeExtinción#SurvivorMéxico GRAN FINAL este domingo a las 8:00 p.m. por @aztecauno pic.twitter.com/PB3aWulbYv — Survivor México (@mexico_survivor) August 30, 2025

¿Quiénes ya están en la final de Survivor México 2025?

Luego del proceso de votación y tras el consejo tribal, Sergio, Esmeralda y Kenta, que durante toda la temporada habían formado una alianza, tuvieron que enfrentarse para ganar alguno de los dos lugares vacantes en la gran final.

Con Sargento Rap ya siendo un sobreviviente, los otros tres competidores se enfrentaron en un reto de destreza: Construir una torre con tablas de madera que requerían precisión matemática para no derrumbarse.

Aunque al principio Sergio y Kenta llevaban la delantera y parecía que Esme fracasaría, sus torres se derrumbaron antes de conseguir el objetivo y entonces fue Esme la ganadora.

Los Sobrevivientes deberán utilizar 66 piezas para armar una torre con 21 pisos. 😰 Los dos que la consigan armar llegarán a la GRAN FINAL. 🌴💀 #ViernesDeExtinción#SurvivorMéxico GRAN FINAL este domingo a las 8:00 p.m. por @aztecauno pic.twitter.com/E06iCxvPkH — Survivor México (@mexico_survivor) August 30, 2025

El juego siguió para Sergio y Kenta pero los televidentes tendrán que esperar hasta el programa del domingo para saber quién de los dos es el tercer finalista.