“De Viaje con los Derbez” estrena quinta temporada en Japón

La exitosa familia Derbez se embarca en su aventura más “kawaii”: Japón. El tráiler ya está disponible y el estreno será el 26 de septiembre por Prime Video.

El avance muestra a la familia enfrentando el contraste cultural de templos ancestrales, rascacielos y retos gastronómicos.

Eugenio Derbez abre el tráiler con su clásico humor al confundir saludos en japonés (“Arigato, Japón”) mientras su hija Aitana lo corrige entre risas. Alessandra Rosaldo se sorprende con el entorno: “Eso sí no se parece a nada que yo haya visto antes en mi vida”.

José Eduardo se viste de luchador de sumo, Aislinn se sumerge en la moda japonesa y Vadhir captura cada instante como buen fotógrafo competitivo: una dosis de diversión 100 % Derbez.

En familia los viajes son mejor

Desde su debut en 2019, De Viaje con los Derbez ha reportado destinos tan variados como Marruecos, Estados Unidos, Jamaica y Finlandia. Ahora Japón suma picardía, colores y cultura auténtica a esta saga familiar producida por 3Pas Studios y Lionsgate Television.

La quinta entrega tendrá seis episodios que se lanzarán semanalmente, más un especial de reencuentro final.

