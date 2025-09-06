Suscríbete
Series y Cine

Diego Boneta y sus primeras imágenes como Fidel Castro para “Killing Castro”, ¿se parece?

¿Ya hay fecha de lanzamiento?

September 05, 2025 • 
TVyNovelas
boneta-fidel-castro-.jpg

Diego Boneta como Fidel Castro

Diego Boneta está decidido a seguir presumiendo su rango actoral y ahora se embarcó en uno de los retos más importantes de su carrera, al interpretar a Fidel Castro.

El proyecto que trae entre manos es la película “Killing Castro”, del director Eif Rivera, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Para dar vida al líder cubano, Diego Boneta se preparó durante casi 2 años con su maestro de actuación Juan Carlos Corazza; también tomó clases con el reconocido historiador y profesor cubano Rafael Rojas.

Diego incluso volvió a trabajar con el ganador del Oscar, Bill Corso, responsable de su impactante transformación física, con quien ya había colaborado en Luis Miguel, la serie.

“Uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes hasta la fecha como actor. ¡Qué honor producir esta película con un equipo tan increíble!”, dijo en su cuenta de Instagram.

¿Qué se sabe de la película “Killing Castro”?

“Killing Castro” es una mirada cinematográfica a una semana crucial en 1960, durante la primera visita de Castro a Nueva York, en medio de tensiones políticas, conspiraciones y un encuentro histórico.

En esta producción, Boneta comparte créditos con Kendrick Sampson, Xolo Maridueña, Al Pacino, KiKi Layne, Alexander Ludwig, y Logan Marshall-Green.

Todavía no hay fecha oficial del lanzamiento de la película. Estará en cines y luego en el catálogo de Mubi.

diego boneta
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
frankenstein.jpg
Series y Cine
Guillermo del Toro divide opiniones con su “Frankenstein” en Venecia: No hubo ovaciones
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
survivor.jpg
Series y Cine
Survivor México: Ya hay dos finalistas pero el otro lo dejan en suspenso
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
Derbez.png
Series y Cine
“De Viaje con los Derbez” estrena quinta temporada en Japón
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Avengers.png
Series y Cine
Avengers: Doomsday reúne a cinco poderosos equipos para enfrentar a Doctor Doom
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
Alexis-Ayala-Cinthia-Aparicio.jpg
Famosos
Surgen rumores de embarazo de Cinthia Aparicio, ¿le espera gran sorpresa a Alexis Ayala al salir de LCDLFM?
La pareja ya había dado a conocer que buscaban ser padres y las sospechas de embarazo crecieron tras la aparición de Cinthia en las galas de La Casa de Los Famosos México.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Caso Héctor Parra: su defensa presenta nuevo amparo para modificar su sentencia
La hija del actor dio a conocer que sus abogados presentaron un nuevo recurso legal.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ticketmaster.jpg
Viral
Ticketmaster aumentará cargos en los boletos y en redes sociales buscan boicot
La compañía reveló que tendrá un ajuste en sus tarifas, lo que provocó una avalancha de quejas.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Ahora en Morelia crean petición para cancelar concierto de Christian Nodal el 15 de septiembre
En Guadalajara, ciudadanos pidieron al gobierno que se quitara a la familia Aguilar de las celebraciones patrias.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez