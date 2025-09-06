Diego Boneta y sus primeras imágenes como Fidel Castro para “Killing Castro”, ¿se parece?

Diego Boneta está decidido a seguir presumiendo su rango actoral y ahora se embarcó en uno de los retos más importantes de su carrera, al interpretar a Fidel Castro.

El proyecto que trae entre manos es la película “Killing Castro”, del director Eif Rivera, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025.

Para dar vida al líder cubano, Diego Boneta se preparó durante casi 2 años con su maestro de actuación Juan Carlos Corazza; también tomó clases con el reconocido historiador y profesor cubano Rafael Rojas.

Diego incluso volvió a trabajar con el ganador del Oscar, Bill Corso, responsable de su impactante transformación física, con quien ya había colaborado en Luis Miguel, la serie.

“Uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes hasta la fecha como actor. ¡Qué honor producir esta película con un equipo tan increíble!”, dijo en su cuenta de Instagram.

¿Qué se sabe de la película “Killing Castro”?

“Killing Castro” es una mirada cinematográfica a una semana crucial en 1960, durante la primera visita de Castro a Nueva York, en medio de tensiones políticas, conspiraciones y un encuentro histórico.

En esta producción, Boneta comparte créditos con Kendrick Sampson, Xolo Maridueña, Al Pacino, KiKi Layne, Alexander Ludwig, y Logan Marshall-Green.

Todavía no hay fecha oficial del lanzamiento de la película. Estará en cines y luego en el catálogo de Mubi.