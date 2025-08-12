Suscríbete
Shrek 5 en problemas otra vez: Atrasaron la fecha de estreno, ¿qué pasó?

Hay una nueva fecha de estreno... Habrá que esperar más.

August 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
shrek5.jpg

Shrek 5

Una de las sagas más queridas del cine, Shrek, promete una nueva entrega, pero ya es noticia que se atrasó nuevamente la fecha de estreno.

Shrek 5 ha tenido contratiempos y Universal Pictures confirmo que la nueva película, la número cinco, se retrasará por segunda ocasión.

No hay explicación oficial sobre el retraso, pero según el medio especializado Variety, la fecha de estreno pasó de finales de 2026 a mediados de 2027, el 30 de junio.

Una de las posibles explicaciones involucran otras películas famosas que se estrenarán a finales de 2026 como Avengers: Doomsday, de Marvel Studios, y La Era del Hielo 6, de 20th Century Studios. De haber seguido con su fecha original, Shrek habría competido con dichos filmes.

Ahora, con su nueva fecha de estreno para mediados de 2025, Shrek 5 competirá con los estrenos del verano, como Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Lo cierto es que Shrek es garantía de atraer a grandes audiencias, como lo hizo desde el estreno de su primera entrega en 2001.

De hecho, además de la quinta película del ogro favorito, se espera que Universal y DreamWorks estrenen películas en torno a otros personajes, como El burro, así como ocurrió con El Gato con Botas.

Al momento de publicación de esta nota, habrá que esperar casi dos años para ver Shrek 5... Por lo que queda ver las cuatro películas anteriores hasta entonces.

shrek 2 reestreno

‘Shrek 2’ es una de las películas animadas más queridas por los fans.

(Dreamworks)

Shrek
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
