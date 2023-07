“Quiero ir al doctor, quiero mis pastillas": Bárbara Torres ya no quiere estar en LCDFM

Bárbara Torres se ha caracterizado, durante su participación en el reality show La casa de los famosos, por explotar emocionalmente de manera constante.

Algunos de sus fans incluso se han preguntado si no sería mejor que Bárbara priorizara su salud mental por encima del juego que ofrece 4 millones de pesos al ganador.

Pero también hay algunos que suponen que sus arranques son parte de la estrategia. Al interior de la casa, Sergio Mayer se ha convertido en uno de sus mayores detractores, luego de que Bárbara le mintió al decirle que ella no había nominado a Emilio.

Esto provocó un enfrentamiento entre Bárbara y Sergio en el que la actriz de origen argentino y el actor y político mexicano se gritaron.

Bárbara Torres otra vez llorando 🙄

Que ue sea domingo para que se vayas Alv. #LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/GjNcSFGcYf — Marisol 💛 (@solRm_90) July 10, 2023

Mayer acusó a Bárbara de “jugar” con la carta de su inestabilidad emocional mientras que ella le gritó que no tenía ninguna prueba de eso.

“Ojalá me nominen todos y ojalá que la gente no me vote para salir ya de la casa... no quiero estar con ese señor”. le dijo Torres a Wendy después del altercado con Mayer.

Bárbara Torres se quiere ir a su casa #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qYnGhik2Ac — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 9, 2023

Wendy le recomendó que no tomara decisiones por ahora pero Bárbara insistió:

“Me quieren hacer quedar como una hija de... Y todos me odian. Por favor, nomínenme todos y no le voy a pderi a nadie que me vote. Sáquenme de acá adentro, no quiero estar más acá".

Bárbara Torres hablando de que van a empezar a sacar (nominar) de "abajo hacia arriba". Es más que obvio que irán contra mi compatriota Nicola Porcella, de todas maneras. El juego empieza a ponerse rudo y medio loco también.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/yNWNiEfgUg — Wálter Meléndez 🇵🇪 (@amigoperu76) July 10, 2023

El comentario de Bárbara provocó nuevamente las versiones de que efectivamente el encierro le ha generado inestabilidad emocional.

“Quiero salir, quiero ir al doctor y que me den mis pastillas, quiero estar en mi casa”.

