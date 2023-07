Raquel Bigorra habla de Bárbara Torres y sus gritos: “Allá adentro falta amor”

Raquel Bigorrra fue expulsada esta semana de La casa de los famosos México, en la que han surgido varias polémicas en torno a Bárbara Torres y sus episodios de crisis emocional.

A Bárbara, famosa por su personaje de Excelsa en La familia P.Luche”, se le ha visto llorar desconsolada lo mismo que explotar en contra de varios de los integrantes de la casa.

Estos días ha peleado, por ejemplo, con Sergio Mayer, a quien acusa de manipular a las personas.

Pero antes, tuvo duros enfrentamientos con Raquel Bigorra, a quien acusó de practicar la brujería.

Raquel lo niega y recuerda lo difícil que fue estar en este reality show.

“A veces, escuchaba que desde afuera gritaban: Raquel. Pero en ese momento en la casa nos aventaban una música para no oyéramos el mensaje porque se supone que debemos estar aislados. Sí, fue muy difícil pero no me rajé y estoy contenta con eso porque ni con los gritos de Bárbara... aguanté vara”.

Una vez que ha salido de LCDFM, Bigorra se enfoca en reconstruir la relación con su familia, a la que extraño mucho.

“Aquí estoy con mi familia, adpatándonos otra vez a nuestra vida porque es difícil... aquí donde me ven, nada más me ven y ya quiero llorar”.



Raquel explica que el encierro tiene su parte complicada más allá de que todos saben que se trata de un programa de realidad simulada.

“Sale uno muy sensible y con mucha falta de amor porque adentro como son puros guamazos... porque aunque es un juego, sí es rudo que te estén diciendo: ya te toca, ya te vas el otro domingo, quiero tu cama , te vamos a nominar”.

Bigorra, sin embargo, no se arrepiente porque fue una experiencia enriquecedora:

“A veces te acuerdas que es un juego y a veces dices: ay nanita me van a dar. Es muy difícil pero bueno, ahora estoy contenta con mi familia y de que pasaron muchas cosas bonitas”.

