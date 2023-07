Niurka se cansó de Wendy Guevara y le dijo sus cosas: Deja de hacerte pende**, no seas mustia

Wendy Guevara le colmó la paciencia a Niurka por su manera de jugar en La Casa de los Famosos México.

Niurka prendió la leña en el cerro... La siempre polémica vedette se lanzó en contra de Wendy Guevara, pese a que hace unos días la Mujer escándalo había expresado que quería mucho a la influencer originaria de León, Guanajuato.

A la mamá de Emilio Osorio ya no le gustó cómo se está manejando la querida creadora de contenido, Wendy Guevara, dentro de LCDLFM, que para muchos es la favorta para ganar el reality.

“Voy a tirar una bomba para las redes, yo sé que todos queremos mucho a la Wendy, yo también la quiero, pero ya es la hora de que deje de hacerse pende**, ya es hora de que empiece a jugar, a todos los team Wendy, ojo, no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática... Ya deja de estar pasando inadvertida, deja de llevarte bien con todos como Apio, ya tienes que definir... Ya deja de estarte haciendo pende** manita, tu última nominación no me gustó para nada, tienes que decir lo que no te gusta de las personas, porque si no te voy a ver muy mustia, con hue*** porque bien que los tienes, yo que dicen que no los tengo, los tengo”.

Niurka también le dijo a Luis Carmelo Guevara Vázquez, nombre verdadero de Wendy, de 29 años, que no se sintiera tan segura, debido a que en los concursos nadie es imprescindible y nadie se escapa de las nominaciones e irse a su casa.

“Cualquiera se confía y la audiencia se decepciona, incluso del gremio gay, tu que nos representas, qué pasa dónde están tus cojon**, ponte a jugar y ya déjate de payasadas, no seas mustia”, expresó la actriz cubana de 55 años.