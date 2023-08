Poncho de Nigris explota contra nueva regla para las nominaciones en LCDLFM

“La casa de los famosos México” celebró su última gala de nominación este martes 2 de agosto y, como era de esperarse, la polémica no podía faltar; ahora, Poncho de Nigris, líder del “Team Infierno” , fue quien estuvo en boca de todos al explotar contra la producción del programa, pues consideró que la nueva regla para la repartición de votos fue injusta.

El anuncio de Galilea Montijo en el sentido de que el proceso de nominación cambiaría, ya que los participantes tendrían que girar una rueda que determinaría la cantidad de votos, por lo que éstos serían repartidos al azar, no agradó a muchos de los concursantes de “La casa de los famosos México” y, por supuesto, tampoco a los televidentes, quienes no tardaron en expresar su inconformidad a través de redes sociales.

PONCHO DE NIGRIS ENTRA AL CONFESIONARIO Y CRITICA NUEVO PROCESO DE NOMINACIONES

Poncho de Nigris fue tal vez el inconforme que más polémica generó, pues durante su turno en el confesionario, y sin importarle que todas sus palabras fueran transmitidas en vivo, la celebridad expresó su clara molestia por la nueva forma en que sus votos serían repartidos.

“Así de suerte está cañón. No se vale. Así no se vale. No me parece justo, pero bueno, son sus reglas”, declaró.

UNA RONDA LLENA DE CRÍTICAS

Cuando le tocó su turno a Poncho de Nigris, éste dijo que su primera nominada era la “Barby” Suárez , quien también ya ha dado de qué hablar por sus críticas a “La casa de los famosos México"; sin embargo, al girar la ruleta, el resultado dio menos tres puntos.

Al final, y con esta nueva estrategia, se le restaron tres puntos a la “Barby” Juárez, dos a Emilio Osorio y se le sumaron tres a Wendy Guevara. El resultado terminó por enfurecer a Poncho de Nigris, quien criticó el hecho de que a cada momento se cambien las estrategias.

"¿Pero cómo que de suerte, dónde queda la estrategia?”, comentó Poncho de Nigris bastante inconforme. Al final, los tres nominados de esta última gala fueron:

“Barby” Juárez

Poncho de Nigris

Wendy Guevara