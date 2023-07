Poncho de Nigris y las polémicas que ha tenido el concursante de ‘La casa de los famosos México’

De todas las celebridades que actualmente participan en “ La casa de los famosos México ”, tal vez sea Poncho de Nigris uno de los integrantes más polémicos debido a comentarios realizados contra compañeros como Sergio Mayer y Marie Claire Harp, lo que le ha valido convertirse en tendencia en redes sociales con regularidad.

A pesar de que “La casa de los famosos México” ha ventilado algunos aspectos de la personalidad de Poncho de Nigris , la verdad es que el modelo y empresario ha estado involucrado en otros escándalos controversiales, pues sus acciones y comentarios le han generado múltiples críticas.

¿Quieres conocer más sobre los escándalos que Poncho de Nigris ha protagonizado? Aquí te tenemos un listado de ellos.

LOS ESCÁNDALOS DE PONCHO DE NIGRIS, EL CONTROVERTIDO MIEMBRO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

¿Tuvo una relación con “La Tigresa”?

Tal vez uno de los rumores más mediáticos que hubo en torno a Poncho de Nigris fue su supuesta relación sentimental con Irma Serrano, “La Tigresa” , a pesar de la diferencia de edad que había entre ellos.

Las críticas contra Poncho de Nigris no se hicieron esperar, pues más de una persona lo acusó de sólo estar interesado en la fortuna de la actriz. Sin embargo, Irma Serrano fue muy clara al decir que De Nigris era “sólo un amiguito para pasar el rato”. Como si ello no fuera suficiente, cuando “La Tigresa” falleció Poncho de Nigris hizo una broma sobre su herencia, lo que no agradó para nada a los internautas.

Intercambio de palabras con Niurka en plena pandemia de COVID

A inicios del 2021, Poncho de Nigris volvió a ponerse en el ojo del huracán al criticar el hecho de que Niurka hubiera salido de viaje sin tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias, pues la pandemia de COVID todavía seguía fuerte.

De Nigris y su familia ya se habían contagiado del nuevo coronavirus en el 2020, y al empresario le pareció bien darle un mensaje a Niurka : “¿Qué le puedo decir? Pues, que se cuide porque ya está grande y la verdad es que lo único que puedo decirle es que ya la tercera edad te pega bien duro, si yo a los 44 ya me estaba cargando el payaso, ella que se cuide porque pega bien duro y ya está grande la señora”, declaró.

Obviamente, Niurka no se quedó callada y le respondió a Poncho de Nigris con unas palabras contundentes: “Yo soy la primera que presumo mi edad con orgullo, ni modo que me congele, me momifique o me embalsame para esperar a que él llegue a mi edad, eso no va a pasar (…) es muy triste que Poncho de Nigris necesite llamar mi atención para que yo lo destroce, diciendo que es un pelele sin criterio, como una vieja argüendera metiéndose con una dama”.

Bromeó sobre los tatuajes de Christian Nodal

Fue en el 2022 que Poncho de Nigris criticó los tatuajes de Christian Nodal a través de un video subido a Instagram en donde aparece con un filtro de tatuajes en la cara. La gracia no fue bien recibida por sus seguidores, quienes lo criticaron en la sección de comentarios.

“Con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad, o me dejó Belinda”, se le escucha decir a Poncho de Nigris en el video, y a pesar de que en la descripción dejó en claro que todo era broma, la publicación no fue recibida con buenos ojos.

Cuando disparó al aire en su cumpleaños

Fue en marzo de este 2023 que Poncho de Nigris celebró su cumpleaños a lo grande con una “Poncho Party” a la que asistieron políticos, amigos y varios artistas; sin embargo, un video viral de la fiesta le generó un severo aprieto.

En la grabación, se aprecia a Poncho mirando una mesa de invitados; de repente, saca un arma de fuego y empieza a disparar al aire. Las críticas, obviamente, no se hicieron esperar, así como la respuesta del también conductor de televisión.

“Para empezar, esa arma le pertenecía a un grupo y era de salva, era parte del cotorreo. Entonces ya ustedes analizarán si esa arma era de salva, pero les estoy diciendo yo que era de salva”, explicó Poncho de Nigris ante la polémica.

De salva parte del show antes de que anden inventando que corrí a mis invitados a balazos. Era show de la banda. Ya era hora de que se fueran 😂 pic.twitter.com/TNJ7RgKOHn — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 7, 2023

“Hay que estar en forma para tener hijos”

Recientemente, Poncho de Nigris fue criticado en redes por hacer un comentario que fue considerado como gordofóbico.

De Nigris compartió un video en Twitter donde una carriola con un bebé se ve rodando hacia la calle. La madre del niño no podía levantarse para ir por él y fue otro hombre quien lo rescató.

“Hijole que peligroso no estar en forma con hijos bebés. Si no están en forma no tengan bebés, en un pique no los alcanzas. Calidad de vida al planeta”, comentó De Nigris en Twitter, lo que le valió nuevas críticas.