La ‘Barby’ Juárez critica a ‘La casa de los famosos México’ tras perder el ticket a la final

Al popular reality show “La Casa de los Famosos México” le quedan pocos días; la gran final se acerca y, con ello, han aumentado las emociones en el programa, sobre todo con la reciente salida de Jorge Losa y la sorpresa de que Nicola Porcella es el primer finalista del reality, algo que no estuvo libre de polémicas.

La “Barby” Juárez se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, pues la integrante del “Team Infierno” esperaba ganar la actividad que realizaron el lunes para ganar su pase directo a la final, algo que no ocurrió. La boxeadora no tardó en lanzar fuertes críticas a “La Casa de los Famosos México” que generaron toda clase de comentarios.

TODOS FESTEJAN VICTORIA DE NICOLA PORCELLA... EXCEPTO LA “BARBY” JUÁREZ

¿Qué pasó aquel lunes? Todos los concursantes tuvieron la oportunidad de encontrar el boleto dorado que les daría el pase automático a la final de “La casa de los famosos México” , para lo cual tendrían que buscar en las cajas sorpresa. La “Barby” Juárez esperaba encontrar el ansiado ticket, aunque sólo halló peluches.

Fue Nicola Porcella quien le arrebató a la boxeadora la caja de forro azul con estampados y el número uno, misma que llevaba el boleto premiado que le dio el pase directo al exfutbolista. Todos celebraron, hasta Galilea Montijo... todos menos la “Barby” Juárez, quien no tardó en expresar su molestia.

LA “BARBY” JUÁREZ AMENAZA CON SALIR DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS” Y LA CRITICAN EN REDES

Las cosas no le salieron a Mariana Suárez como esperaba, y no tardó en expresar su molestia, estallando contra “La casa de los famosos México” e incluso amenazando con salirse del reality, pues dijo sentirse demasiado presionada.

“Ya no pasa nada en serio, yo no quiero ni siquiera ni seguir, cómo me hacen sentir de que... estaba allá, quieren que a huev* esté yo, ¡no! si son ellos, ni siquiera es por mí, yo ya... prefiero irme, en serio, imagínate en la eliminación que esté yo y digan: ‘está comprado’, si con Jorge me sentí mal de cómo se estaba sintiendo imagínense yo”.

Wendy Guevara, Sergio Mayer e incluso Poncho de Nigris intentaron calmar a la boxeadora, pues ya tenía lista su maleta y todas sus cosas en una bolsa para pedir que la dejaran abandonar el programa. Al final, la “Barby” Juárez sí se logró calmar, aunque mantuvo una actitud hostil, sobre todo con Nicola Porcella.

Internautas no tardaron en reprobar la conducta de Juárez, tachándola de “infantil”, e incluso la acusaron de llevar al máximo la tensión que se vive en “La casa de los famosos México”.