Céline Dion y la historia detrás de su pausa musical

En diciembre de 2022, Céline Dion confesó que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida (SPR), un trastorno neurológico progresivo e incurable que afecta a una de cada un millón de personas.

Desde entonces, la cantante ha tenido que enfrentar una lucha constante contra la enfermedad, tanto física como emocionalmente. Ha llevado un tratamiento intensivo: terapia física, atlética y vocal cinco días a la semana. Dedica sesiones a fortalecer cada parte de su cuerpo y su voz, reconociendo públicamente que “vivir al día es moralmente muy difícil”.

Cancelación de giras y despedida temporal del escenario

La enfermedad obligó a cancelar su gira Courage World Tour tanto en 2023 como en 2024, incluyendo unos 40 conciertos en Europa y Norteamérica.

Aunque alejada de los escenarios, Céline ha hecho apariciones muy esperadas que han conmovido a sus fans. El momento más emocionante fue su presentación en vivo durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, cantando desde la Torre Eiffel y emocionando a millones.

En mayo de 2025, volvió a sorprender con un mensaje grabado para la primera semifinal de Eurovisión en Basilea, recordando cómo ese certamen marcó su salto internacional en 1988.

Y en junio del mismo año, asistió como invitada a un concierto de Coldplay en Las Vegas, recibiendo una ovación de pie y siendo llamada “superestrella legendaria” por Chris Martin

¿Volverá a cantar?

Céline no descarta su regreso, pero subraya que “mi cuerpo me lo dirá”. Aunque guarda esperanza en un “milagro” gracias a la investigación científica, asegura que hoy su enfoque es sobrevivir con dignidad, con pasión y día a día. Hasta el momento no ha fijado una fecha para retomar su carrera sobre los escenarios.

El documental Soy Céline Dion (I Am: Celine Dion), estrenado en junio de 2024, revela en primera persona la magnitud de su batalla y el impacto emocional de su vida tras el diagnóstico. Si no lo has visto puedes buscarlo en Amazon Prime.

La ausencia de Céline Dion no es un adiós. Aunque su cuerpo le imponga límites, su voz y su voluntad siguen tan fuertes como siempre.