¿Cuánto gana Mariah Carey por ‘All I Want for Christmas Is You’?

La gran incógnita sobre las ganancias de Maria Carey por su exitosa canción de Navidad revive cada año, ¿qué tan histórica es realmente?

Mariah Carey rompió un récord en Spotify con ‘All I Want for Christmas Is You’ en 2023, acumulando más de 21 millones 273 mil 257 reproducciones solo en Nochebuena. Este logro marca un hito significativo en la carrera de la reconocida cantante estadounidense, famosa por “descongelarse” cada Navidad.

El tema ‘All I Want for Christmas Is You’ se lanzó en 1994 como uno de los sencillos principales del álbum navideño titulado ‘Merry Christmas’. Desde entonces, ha resonado en todo el mundo, convirtiéndose en una de las mejores canciones navideñas de la historia, según ‘The New Yorker’.

Mariah Carey celebra cada año su icónico tema y genera publicidad para mantener viva su presencia musical navideña. Este año, alcanzó un logro destacado al agregar la canción al Registro Nacional de Grabación de Estados Unidos, un reconocimiento que la propia cantante de 54 años celebró a mediados de este mes en una publicación en Instagram agradeciendo a la Sra. Carla Hayden y al equipo de la Biblioteca del Congreso.

Mariah Carey celebró un éxito más para su canción ‘All I Want for Christmas Is You’. (Instagram @mariahcarey)

Lo más asombroso son las cifras que ‘All I Want for Christmas Is You’ acumula, con más de 540 millones de visualizaciones en el videoclip lanzado en 2019, colocándola en el primer lugar de videos musicales cada Nochebuena y Navidad. Pero, ¿cómo se traducen todas estas reproducciones en ganancias?

Ganancias y fortuna de Mariah Carey

Según las cifras del año 2022, la canción obtuvo 4.4 millones de reproducciones del 9 al 15 de diciembre de ese año y vendió más de 11 mil descargas en Estados Unidos, generando un ingreso aproximado de 4.5 millones de dólares, incluyendo regalías. En total, Mariah Carey podría estar ganando entre 2.5 y 3 millones de dólares cada año, según informa ‘The New York Post’.

En cuanto al patrimonio total de Mariah Carey, se estima que posee una fortuna de más de 350 millones de dólares, según el portal ‘Celebrity Net Worth’.

Sin duda, Mariah pasará a la historia como una de las cantantes con éxitos navideños más emblemáticos.