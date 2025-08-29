Avengers: Doomsday reúne a cinco poderosos equipos para enfrentar a Doctor Doom

En Avengers: Doomsday, Marvel prepara el evento crossover más ambicioso hasta la fecha: cinco equipos de superhéroes, cada uno con su historia, estilo y poder, unirán fuerzas para enfrentar al temido Doctor Doom (interpretado por Robert Downey Jr.) y provocar un choque multiversal sin precedentes.

Los cinco equipos que chocarán con el peligro

Los Vengadores clásicos

Bajo el liderazgo de Sam Wilson como Capitán América, este equipo incluye figuras clave como Thor, Shang-Chi, Ant-Man, Shuri y M’Baku, quienes toman su turno para defender la Tierra.

Los Nuevos Vengadores

A partir de Thunderbolts, personajes como Falcon (Joaquín Torres), el Agente de EE. UU. y otros rostros emergentes podrían formar esta alineación pero no está confirmada oficialmente, pero es esperada por muchos fans.

Los Cuatro Fantásticos

La familia de héroes más icónica del universo Marvel llega con fuerza al MCU: Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) se unen a la contienda.

Los X-Men clásicos

Un regreso legendario: Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Rebecca Romijn como Mystique y Alan Cumming como Nightcrawler dan vida nuevamente al equipo mutante original.

Wakandianos

Representando a la nación tecnológica más avanzada del MCU, Shuri y M’Baku aportan músculo, estrategia y un legado cultural poderoso para la alianza.

Avengers: Doomsday no será solo otra película: será el gran encuentro de generaciones, legados y poderes dentro del MCU.