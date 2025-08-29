Suscríbete
Series y Cine

Avengers: Doomsday reúne a cinco poderosos equipos para enfrentar a Doctor Doom

Marvel confirma que Avengers: Doomsday unirá a los Vengadores, Nuevos Vengadores, Cuatro Fantásticos, X-Men y Wakandianos en la batalla más épica del MCU.

August 28, 2025 • 
Luz Meraz
Avengers.png

Cinco escuadrones, un villano legendario y el inicio de una nueva era cinematográfica. El 18 de diciembre de 2026 marcará un antes y un después.

Reddit

En Avengers: Doomsday, Marvel prepara el evento crossover más ambicioso hasta la fecha: cinco equipos de superhéroes, cada uno con su historia, estilo y poder, unirán fuerzas para enfrentar al temido Doctor Doom (interpretado por Robert Downey Jr.) y provocar un choque multiversal sin precedentes.

Los cinco equipos que chocarán con el peligro

Los Vengadores clásicos

Bajo el liderazgo de Sam Wilson como Capitán América, este equipo incluye figuras clave como Thor, Shang-Chi, Ant-Man, Shuri y M’Baku, quienes toman su turno para defender la Tierra.

Los Nuevos Vengadores

A partir de Thunderbolts, personajes como Falcon (Joaquín Torres), el Agente de EE. UU. y otros rostros emergentes podrían formar esta alineación pero no está confirmada oficialmente, pero es esperada por muchos fans.

Los Cuatro Fantásticos

La familia de héroes más icónica del universo Marvel llega con fuerza al MCU: Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) se unen a la contienda.

Los X-Men clásicos

Un regreso legendario: Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Rebecca Romijn como Mystique y Alan Cumming como Nightcrawler dan vida nuevamente al equipo mutante original.

Wakandianos

Representando a la nación tecnológica más avanzada del MCU, Shuri y M’Baku aportan músculo, estrategia y un legado cultural poderoso para la alianza.

Avengers: Doomsday no será solo otra película: será el gran encuentro de generaciones, legados y poderes dentro del MCU.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Juangabriel.jpg
Series y Cine
5 imágenes inéditas de Juan Gabriel que aparecerán en el documental de Netflix
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
laurabozzochristianzuarez.jpg
Series y Cine
¿Qué fue de Christian Zuárez, el polémico ex de Laura Bozzo? “Fui mujeriego”, dice en el documental de ViX
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
HBO-Max.png
Series y Cine
HBO Max anuncia aumento de precios en México: así quedan las tarifas desde septiembre
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Las Guerreras K-Pop.png
Series y Cine
Netflix lanza versión karaoke de Las guerreras K-Pop (y los Saja Boys).
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Cazzu-Adela.png
Famosos
Adela Micha buscará a Cazzu para darle derecho de réplica tras entrevista con Nodal
La periodista invita a la rapera para que comparta su versión, desmintiendo presiones o acuerdos económicos por parte de Christian Nodal.
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
Bruce-Willis.png
Famosos
Bruce Willis vive ahora bajo cuidados permanentes en una vivienda separada, confirma Emma Heming Willis
Su esposa reveló que el actor, diagnosticado con demencia frontotemporal, fue trasladado a una segunda residencia con atención médica las 24 horas.
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
laurabozzodocumental.jpg
Famosos
Su mamá se lo pidió de rodillas pero Laura Bozzo la ignoró: la trágica revelación en el documental de ViX
La conductora y creadora de la frase “que pase el desgraciado” habla sobre sus momentos más dramáticos, incluyendo los tres años que vivió en prisión domiciliaria
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
omar-chaparro-lucy-.jpg
Famosos
‘La Mojarrita’ destapó infidelidad de Omar Chaparro y él respondió con publicación contundente
La pareja lleva décadas y no se ha salvado de crisis.
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero