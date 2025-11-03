Alejandro González Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki muy cerquita de Juan Gabriel; aparecen en su documental

“Si ven con atención hay muchos cameos en toda la serie. Deberíamos de hacer una trivia de cameos”.

El material fílmico sobre Juan Gabriel recién estrenado por Netflix, llamado ‘Debo, puedo y quiero’, está cautivado a sus miles de seguidores y dejando al descubierto muchos detalles que no se sabían sobre la vida del cantante.

‘El Divo de Juárez’ tuvo infinidad de vivencias que eran del dominio público, pero otras que permanecieron ocultas como el abuso sexual del que fue víctima por parte de un sacerdote, los problemas que tenía con el pago de sus impuestos o la llamada que le hizo a María Félix previo a su concierto de Bellas Artes.

Emmanuel "El Chivo" Lubezki siendo el camarografo del concierto de Juan Gabriel en la Plaza de Toros en 1990#Netflix #JuanGabrielpic.twitter.com/7w2Tw1ff9D — Adame Team (@SpoilerDelDia) October 31, 2025

Pero en su enorme trayectoria no sólo se conocen sus experiencias sino también las de otros famosos que acompañaron a ‘ElDivo de Juárez’ como es el caso del destacado fotógrafo Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki, que ha ganado el premio Oscar en tres ocasiones.

¿Cómo fue su cercanía con Juan Gabriel?

En el material fílmico se recogen los momentos más difíciles de la carrera del intérprete, aunque también los más luminosos, destacado sus conciertos como el icónico que presentó el 16 de junio de 1990 en la Plaza de Toros.

En un fragmento del aquel show llama la atención que sobre el escenario lo está filmando Emmanuel Lubezki, mejor conocido como ‘El Chivo’.

En el clip, de pocos minutos de duración, se ve al cantante coqueteando con la cámara y el camarógrafo, a quienes les baila y sonríe en cada momento.

Trascendió, que años después de este momento, Lubezki se consagraría como el mexicano más premiado en los Oscar, con tres preseas por su trabajo como director de fotografía en ‘Gravity’, ‘Birdman’ y ‘El Renacido’.

Aunque es evidente su aparición en el documental, muchos internautas dudaron que se tratara de ‘El Chivo’, por lo que la directora del filme, María José Cuevas, realizó una publicación donde confirma que se trata de Emmanuel.

“¡Sí, claro que es! Y el otro camarógrafo es Carlos Marcovich”, mencionó. Y “añadió que “si ven con atención hay muchos cameos en toda la serie. Deberíamos de hacer una trivia de cameos”, añadió la realizadora.

Alejandro González Iñárritu también se hace presente

Otra de las celebridades que estuvieron cerca de Juan Gabriel es Alejandro González Iñárritu. En las escenas, se puede apreciar al director junto a la fotógrafa Mariana Yazbek, con quien mantenía una relación sentimental. Cabe recordar que ella también salió previamente con Luis Miguel.