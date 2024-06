Un viajero hizo el ‘truco de la almohada’ para no pagar exceso de equipaje, pero algo le salió mal: el VIDEO viral

La complicada situación ha generado un debate en redes sociales por un detalle

Parece que los consejos virales de TikTok ya no están tomando efecto a más de un año desde que se hicieron populares. Uno de ellos fue el ‘truco de la almohada’, que muchos viajeros aplicaban para viajar con más ropa y artículos personales y no pagar por exceso de equipaje.

Y es que ahora parece que este truco ya no funciona como lo creen muchos turistas que pasan por vuelos a cada rato. Resulta que un viajero fue sorprendido por los guardias de un aeropuerto en Orlando y le impidieron tomar su vuelo por haber exagerado al rellenar la almohada.

Primero, te explicamos de qué se trata.

¿Cuál es el truco de la almohada para llevar más en un vuelo?

El truco de la almohada, que se volvió tendencia en TikTok y otros portales, consiste en utilizar la funda de una almohada pequeña para rellenarla de ropa y otras pertenencias, con el fin de abordar y usarla en el vuelo para descansar, sobre todo en viajes largos.

De esta manera, los turistas se ahorran el cobro por exceso de equipaje que les permite alrededor de 10 kilos.

Si bien los viajeros expertos afirman que la aerolínea no tiene por qué negarte ingresar al avión con esta almohada, ya que se usará en el mismo vuelo y no cuenta como equipaje de mano. No obstante, esto acabó.

¿Por qué no dejaron pasar al viajero con su almohada?

Un hombre fue detenido en la fila de abordaje de un vuelo porque usó este truco de la almohada, pero los vigilantes no se lo permitieron.

Fue una mujer quien fue testigo de los hechos y grabó todo para subirlo a su cuenta de TikTok @natashaorganic, donde abrió un debate al respecto.

“Las redes sociales te dan consejos y trucos, pero a veces no va a funcionar”, se oye decir en el clip.

Explicó que el hombre cometió el “error” de sobrecargar su funda de almohada con artículos personales y ropa, a tal grado que los guardias se dieron cuenta rápido que, definitivamente, su objetivo no era ser usada como almohada.

Los guardias le dieron la oportunidad de que el viajero pagara lo equivalente por cargar con equipaje extra, pero él se negó; entonces, perdió su vuelo.

El pleito se agravó tanto que el hombre tuvo una discusión con el personal del aeropuerto, y hasta llegó la policía.

“Así que dejen de escuchar Internet”, concluyó la mujer que narraba lo ocurrido.

Otros viajeros contaron sus experiencias y opinaron sobre este truco viral

El video ha logrado más de 1.7 millones de reproducciones en TikTok, y la gente está opinando al respecto. Muchos creen que este truco ya es obsoleto, pero otros dicen que sí les ha funcionado. Algunos comentarios fueron: