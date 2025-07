Kenmer Kenia desmiente su muerte: “Me hackearon, estoy viva”

La madrugada del 16 de julio, una alarmante publicación en TikTok aseguró: “Kenmer Kenia murió tras complicaciones de salud por una cirugía bariátrica”, lo que provocó tal conmoción que muchos de sus más de 1.7 millones de seguidores le rindieron homenaje inmediato

Sin embargo la influencer reapareció en Instagram para desmentir rotundamente su fallecimiento, declarando que sus redes fueron hackeadas y que ella sigue viva y recuperándose, generando alivio y sorpresa en su comunidad.

“¿Qué vrg pasó?”: así reaccionó Kenmer tras el rumor

Con la voz entrecortada, la ‘tiktoker’ se dejó ver desconcertada: " Obviamente no estoy muerta. No sé quién sacó eso. Me acabo de despertar. Estoy temblando, estoy en shock (…) No sé qué pasó, si me hackearon”, dijo en un video.

“No estoy muerta… me quedé dormida muy temprano por la cirugía y alguien tomó mis cuentas. No tengo acceso, no sé qué pasó” Kenmer Kenia

Kenmer externó que estaba “muy enojada” por la falsa noticia y dejó claro que está bien de salud tras su cirugía.

“Yo nunca le he hecho nada malo a nadie como para que haga eso conmigo. Estoy muy muy enojada. Obviamente no ha pasado nada sobre mi cirugía, me marcó mi doctora, me ha marcado mucha gente. Estoy muy muy empu…, pero estoy bien y perdón si se asustaron como yo”.

También reveló que además de ella, su equipo de trabajo maneja sus redes sociales.

“Tengo gente atrás de mí y obviamente yo no voy a publicar algo así. Yo sé que es muy delicado. Jamás lucraría con la vida mía ni con la de nadie. Tengo que ver ahorita qué está pasando y recuperar mi cuenta”.

¿Cómo comenzó el rumor?

El engaño inició con una publicación en TikTok supuestamente desde su cuenta oficial, acompañada del texto: “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Pronta resignación a sus seguidores” . A raíz de esto, algunos medios se hicieron eco del falso deceso sin confirmación oficial.

Kenmer Kenia explicó que tras someterse a una cirugía bariátrica por recomendación médica debido a su diabetes y obesidad, se sentía muy cansada y durmió mucho. No se dio cuenta de lo que sucedía hasta que despertó la mañana del 16 de julio. Actualmente se encuentra en reposo y recuperándose, informó que estaba “cansada” y con dolores, pero está bien de salud.

¿Quién es Kenmer Kenia?

Kenmer Kenia es una influencer trans mexicana con más de 1.7 millones de seguidores en TikTok y más de 84 millones de “me gusta”. Es conocida en redes por sus “storytimes”, reflexiones sobre identidad, salud y orientación sexual.

Maneja un outlet de venta de pelucas y ha colaborado con marcas, apoyando a personas con alopecia Sus videos suelen mezclar humor, autenticidad y empatía con su comunidad LGBT+, lo que la convirtió en una figura inspiradora y cercana.