“Se enamora y le paga a CUALQUIERA”: las explosivas declaraciones de la Burrita Burrona contra Wendy Guevara

No quedan dudas que la Burrita Burrona y Wendy Guevara no se llevan del todo bien. Y en los últimos días, el ‘escándalo’ subió un nuevo nivel cuando la anfitriona de Me lo Dijo Adela señaló que la ganadora de La Casa de los Famosos “se enamora y le paga a cualquiera”.

Recientemente, en el mencionado pódcast, la Burrita hizo un comentario sobre Guevara luego de que su compañera Turbulence Queen relatara que en un viaje de avión se encontró con Nicola Porcella, quien no la saludó. Ese fue el puntapié para que comenzara a dar unas durísimas declaraciones sobre la cantante y actriz.

“La Wendy cabeza de Funko dijo que yo estaba enamorada de Nicola. Y la verdad es que no. Yo no soy igual que tu Wendy, que se enamora de cualquiera y le paga a cualquiera. Y como le dijo mi comadre Mhoni (Vidente), sin talento”, expresó.

Todas las acusaciones de la Burrita Burrona a Wendy Guevara

En otro momento de la conversación, la Burrita Burrona manifestó que Guevara dice que “se cuelga de ella”. “Ella saca mi nombre en su pódcast, en su doceavo pódcast, cuando siempre la utilizan”, arremetió.

Y completó: “Wendy, te utilizan para los números. Lo que tu dices que hago contigo, tu gente lo hace contigo. Quítate los 100 kilos de pelos que tiene mal hechos. No es su cabello, ya vi que le pagan menos porque ya bajó su fama”.

¿Están realmente peleadas?: esto es lo que sucede entre Wendy Guevara y la Burrita

Ambas mantienen una amistad cercana y suelen bromear entre ellas en sus apariciones públicas y en redes sociales. En ocasiones, estas bromas han sido malinterpretadas por algunos seguidores como conflictos reales. Sin embargo, la Burrita Burrona ha aclarado que todo es parte de su dinámica humorística y que no existe una rivalidad entre ellas.

En este sentido, su “rivalidad” es en gran parte un juego y una estrategia para generar contenido y atención en redes sociales. Según varias fuentes, como una entrevista en el programa “Pinky Promise” en 2024, la Burrita Burrona aclaró que ella y Wendy tienen una amistad y que sus intercambios subidos de tono son acordados previamente para crear controversia y divertir.

