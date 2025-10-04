Suscríbete
Hollywood

Un video fue la clave para sentenciar a Sean Combs a 4 años y 2 meses de prisión

La defensa del rapero pedía que la sentencia fuera, máximo, de 14 meses

October 03, 2025 • 
Alejandro Flores
sean combs.jpg

El rapero pidió perdón

Captura NBC

Sean Combs, o Puff Daddy o simplemente Diddy fue sentenciado a purgar 4 años y 2 meses de prisión, además de pagar una multa de 500 mil dólares.

El juicio comenzó cuando Cassie Ventura, su ex novia, se atrevió a denunciarlo por los maltratos físicos, emocionales y sexuales que vivió mientras anduvo con él.
Luego de un juicio que duró casi un año, la sentencia contra Combs no fue tan dura como lo quería la fiscalía. Esto debido a que el jurado lo declaró inocente de los delitos más graves que se le imputaban: crimen organizado, agresiones sexuales, tráfico sexual y fraude.
A Combs sólo se encontró culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución que involucraban a Ventura, otra exnovia y trabajadores sexuales.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Las agresiones que condenaron a Sean Combs

La deliberación del jurado terminó en julio y habiendo sido declarado inocente de los crímenes más graves, su equipo defensor pidió al juez que, si acaso, la sentencia debería ser de 14 meses.
Sin embargo, el juez hizo una consideración que lo llevó a elevar la sentencia hasta los cuatro años y dos meses.
En el caso presentado por Cassie Ventura, una de las pruebas presentadas fue el video de una cámara de seguridad de un hotel en el que se al rapero perseguir a Ventura por un pasillo y golpearla brutalmente cuando la alcanza.

sean combs.png

Sean Combs aparece persiguiendo a Cassie Ventura

Captura CNN

¿Qué dijo el juez al dictar sentencia a Sean Combs?

Ese video comprobaba actitudes violentas de parte de Combs, pero la fiscalía no presentó ningún cargo relacionado con ese delito. Es decir que solo fue presentado como parte de las pruebas en las acusaciones por agresiones sexuales.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Al ser declarado no culpable de ese cargo, la defensa pidió al juez que no lo tomara en cuenta para dictar la sentencia.
El juez opinó lo contrario.

“Hemos leído (sobre esta violencia) y hemos visto imágenes de hematomas y otras heridas, e incluso un video en el que golpea brutalmente a Ventura. La sentencia debe adecuarse a la gravedad de los delitos cometidos y su efecto en las vidas de Ventura y Jane, que llegaron a contemplar el suicidio”, dijo el juez.

De modo que sean Combs permanecerá en la cárcel 4 años y dos meses... a menos que el presidente de Estados Unidos Donald Trump lo indulte, lo cual es una posibilidad que ha manifestado su equipo defensor.

Sean Diddy Combs
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Nicole-Kideman-Keith-Urban.jpg
Hollywood
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos: rumores de crisis y tensiones salen a la luz
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
selena gomez boda.jpg
Hollywood
Al interior de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco: revelan románticas fotos
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
sean diddy combs abuso nueva demanda
Hollywood
‘Diddy’ Combs: Surge nueva demanda de estilista que lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Protagonista de ‘Dawson’s Creek’ reaparece tras ser diagnosticado con cáncer
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mónica-Garza-Matilda.jpg
Famosos
La hija de Mónica Garza tuvo boda gótica con cráneos, cuervos y vestido blanco
‘Matilda la muerta’ contrajo matrimonio con el bajista Ricci Macciavelo.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ana-Serradilla.jpg
Famosos
Ana Serradilla aclara rumores: ¿le bajó el marido a su mejor amiga y se casó con él?
La actriz fue señalada de quitarle a su pareja a Martha Cristiana hace casi ocho años.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
5-beneficios-emocionales-que-deja-tener-una-casa-limpia.png
Vida y Hogar
5 beneficios emocionales que deja tener una casa limpia
Una casa limpia y bien organizada puede brindarte más felicidad y estabilidad interna durante toda la semana.
October 03, 2025
Niruka-Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Niurka se lanza contra Susana Zabaleta y critica sus zafarranchos con la prensa
La también actriz expresó lo mucho que admira Zabaleta y le aconsejó que fuera congruente para afrontar esta polémica.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez