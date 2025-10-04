Un video fue la clave para sentenciar a Sean Combs a 4 años y 2 meses de prisión

Sean Combs, o Puff Daddy o simplemente Diddy fue sentenciado a purgar 4 años y 2 meses de prisión, además de pagar una multa de 500 mil dólares.

El juicio comenzó cuando Cassie Ventura, su ex novia, se atrevió a denunciarlo por los maltratos físicos, emocionales y sexuales que vivió mientras anduvo con él.

Luego de un juicio que duró casi un año, la sentencia contra Combs no fue tan dura como lo quería la fiscalía. Esto debido a que el jurado lo declaró inocente de los delitos más graves que se le imputaban: crimen organizado, agresiones sexuales, tráfico sexual y fraude.

A Combs sólo se encontró culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución que involucraban a Ventura, otra exnovia y trabajadores sexuales.

Las agresiones que condenaron a Sean Combs

La deliberación del jurado terminó en julio y habiendo sido declarado inocente de los crímenes más graves, su equipo defensor pidió al juez que, si acaso, la sentencia debería ser de 14 meses.

Sin embargo, el juez hizo una consideración que lo llevó a elevar la sentencia hasta los cuatro años y dos meses.

En el caso presentado por Cassie Ventura, una de las pruebas presentadas fue el video de una cámara de seguridad de un hotel en el que se al rapero perseguir a Ventura por un pasillo y golpearla brutalmente cuando la alcanza.

Sean Combs aparece persiguiendo a Cassie Ventura Captura CNN

¿Qué dijo el juez al dictar sentencia a Sean Combs?

Ese video comprobaba actitudes violentas de parte de Combs, pero la fiscalía no presentó ningún cargo relacionado con ese delito. Es decir que solo fue presentado como parte de las pruebas en las acusaciones por agresiones sexuales.

Al ser declarado no culpable de ese cargo, la defensa pidió al juez que no lo tomara en cuenta para dictar la sentencia.

El juez opinó lo contrario.

“Hemos leído (sobre esta violencia) y hemos visto imágenes de hematomas y otras heridas, e incluso un video en el que golpea brutalmente a Ventura. La sentencia debe adecuarse a la gravedad de los delitos cometidos y su efecto en las vidas de Ventura y Jane, que llegaron a contemplar el suicidio”, dijo el juez.

De modo que sean Combs permanecerá en la cárcel 4 años y dos meses... a menos que el presidente de Estados Unidos Donald Trump lo indulte, lo cual es una posibilidad que ha manifestado su equipo defensor.

