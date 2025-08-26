Suscríbete
Taylor Swift se casa con Travis Kelce: Este es su anillo de compromiso

¡Así confirmaron su compromiso!

August 26, 2025 
MrPepe Rivero
Taylor Swift se casa con Travis Kelce

Taylor Swift anunció que su novio Travis Kelce le entregó anillo de compromiso, por lo que preparan la que se podría considerar como la boda del siglo.

Este martes 26 de agosto, con una serie de tiernas fotos, la cantante compartió el feliz momento en el que su amado e hincó para pedirle que se casara con él.

“Tu profesora de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar”, escribió la cantante.

Este anuncio llega después de dos años de relación, que comenzó en el verano de 2023 cuando Kelce intentó entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto de la gira Eras Tour.

No pudo dársela, y al compartir su historia, llamó la atención de Taylor Swift. Pasaron pocos meses para que comenzaran los rumores e iniciara us relación.

Desde entonces, su historia ha sido seguida con entusiasmo por fans de todo el mundo, y tras el anuncio de su compromiso este 26 de agosto de 2025, seguramente comenzará el escándalo por todos los detalles de la boda.

Así luce el anillo de compromiso:

taylor-anillo-compromiso.jpg

taylor swift Travis Kelce
