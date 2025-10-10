Amandititita celebra 6 años sobria y se sincera en su lucha contra el alcohol: “Sentía que me quería morir”

“Siempre que bebí me sentía muy culpable. Yo sabía que estaba mal y llegó un punto en el que me di cuenta que ya no lo estaba controlando”.

La cantante Amandititita dio a conocer que celebra seis años sin beber alcohol y habla sin filtros de su lucha contra el alcoholismo. “Lo difícil es destruirte, porque tu naturaleza es crear”, con esta frase compartió su logró personal.

La hija del desaparecido Rockdrigo González, legendaria estrella del rock mexicano, muerto en el terremoto de 1985, pudo cerrar esa difícil etapa y abrir una nueva pero en conciencia y paz.

Amanda reconoce que su lucha no fue simplemente contra el alcohol, sino contra el dolor emocional que la llevaba a beber como una forma de escapar de la realidad.

En un mensaje genuino dirigido a sus seguidores, Amandititita compartió que no ha acudido a terapias ni a grupos de apoyo para mantenerse sobria; en su caso, lo que le ha ayudado ha sido acercarse a la espiritualidad y la religión.

En una reciente entrevista con ‘Ventaneando’, reveló algunos de los momentos más oscuros que atravesó.

Al cuestionarle si se perdió en el alcohol, la cantante indica que “no siento que me perdí en el alcohol, pero me dolía mucho. Cuando bebía lloraba mucho y cuando despertaba me sentía que me quería morir”.

La intérprete de ‘Metrosexual’ se dio cuenta que tenía muchos problemas de salud mental y que estaban ocultos al beber. “Yo no sabía que tenía estrés postraumático, déficit de atención, que estoy en el cuadro del autismo, que tenía trastorno obsesivo compulsivo. Yo lo único que sabía es que no podía del miedo, que no dormía, que tenía terror de hablar, que tenía angustia”, sentenció.

Amanda tuvo una madre alcohólica, lo que la llevó a vivir una infancia difícil también ante la ausencia de su padre.

“Ser hija de una persona con alcoholismo es de las peores experiencias. Siempre que bebí me sentía muy culpable. Yo sabía que estaba mal y llegó un punto en el que me di cuenta que ya no lo estaba controlando”, explicó.

Sobre su experiencia al beber expresa que “yo no me divertía. Cuando cumplo 40 años fue cuando dije ‘yo no vuelvo a tomar, yo merezco una vida sin esto’. O sea, ¿qué es esto? Esto ha sido un demonio en mi vida desde mi mamá. Y entonces, si me preguntas ‘oye, ¿tú te perdiste en el alcohol?, te diría ‘no porque cuando yo decido dejar de tomar, dejo de tomar sin clínica, sin grupos. Llega un momento donde dices ‘tengo que ver por mí y soy muy feliz”, expresó.

Al dejar de lado el alcohol, Amanda se encontró con la religión como un oasis. “Desde hace seis años mi vida se ha volcado a Dios. O sea, lo que hago, o sea, el 90% de mi tiempo es orar. Esto no se trata de un juicio. El acoholismo es una enfermedad, no es una cosa de voluntad y por eso yo quería escribir este libro también para verlo con compasión. Hay mucha gente que vive estas cosas en silencio y yo creo que es importante hablar de esas cosas, no nada más vendernos en redes sociales como que ‘ay, qué padre, qué exitoso, no”, indicó.

Con su experiencia, Amandititita puede aconsejar a otros sobre lo difícil que es salir de las garras del alcohol, hecho que pudo relatar en su libro ‘Un día contaré esta historia’, un testimonio que escribió con el deseo de acompañar en silencio a quienes atraviesan luchas similares.

“Lo primero es saber cómo está tu cerebro. Yo le recomiendo a todas las personas que acudan, que busquen ayuda si tienen temas de miedo, insomnio, ansiedad, depresión y que no se regulen con alcohol porque es lo peor que puedes hacer porque sólo de ahí vienen otras cosas, la puerta es infinita”, sentenció.

En su libro también aborda otra de las heridas más profundas de su vida: la muerte de su padre, Rockdrigo González.

