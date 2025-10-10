Suscríbete
‘Malcolm el de en medio’: Frankie Muniz es captado en un camión del aeropuerto de Monterrey

El actor de la popular serie se hizo viral al ser captado mientras se dirigía a participar en la ‘DeserCon Monterrey 2025’.

October 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Frankie Muniz fue captado mientras viajaba en un autobús en el aeropuerto de Monterrey.

‘Malcolm’ estuvo en la convención y hasta comió chicharrón de cerdo.

El actor estadounidense Frankie Muniz, famoso por su papel en ‘Malcolm el de en medio’, se hizo viral en las redes sociales tras ser captado utilizando el transporte interno del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Un usuario que viajaba junto a ‘Malcolm’ grabó al actor, lo que generó cientos de comentarios de sorpresa.

Asistentes al ‘DesertCon’ pudieron interactuar con Muniz y tomarse fotografías con él, sin embargo, en su tránsito por el autobús del aeropuerto pasó desapercibido para la mayoría de los viajeros.

El momento ocurrió mientras Muniz se dirigía al evento de inauguración del festival dedicado a la cultura geek, cine, cómics, anime y videojuegos.

Frankie pudo disfrutar en Monterrey de las actividades de la convención como conferencias, firmas de autógrafos, concursos de cosplay y de una zona comercial de artículos exclusivos.

El particular evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones Nave Lewis del Parque Fundidora.

La directora general de Innovación del Producto Turístico, Marcela Camacho Lozano, destacó la importancia de este tipo de eventos para atraer visitantes y consolidar a México como un destino innovador y competitivo.

“El turismo es hoy una de las actividades económicas más importantes para el país, y convenciones como ‘DesertCon’ representan una oportunidad para generar experiencias únicas que conectan con los intereses y emociones de nuestros viajeros. Estos eventos impulsan la economía local, benefician a la hotelería, los restaurantes y diversas actividades turísticas, además de posicionar a Monterrey como un referente en el turismo cultural y de entretenimiento”, expresó.

Por su parte, el organizador y fundador de ‘DesertCon’, César Valenzuela, recordó que este proyecto nació en Hermosillo, Sonora, y que gracias a su crecimiento hoy se expande a Nuevo León con una expectativa de hasta 30 mil asistentes.

Entre los invitados confirmados destaron Frankie Muniz, Tom Welling, Elijah Wood, Cristina Hernández, Gerardo Reyero y Uraz Huerta, entre otros reconocidos talentos del doblaje y la actuación, tanto nacionales como internacionales.

‘Malcolm’ probando el chicharrón

Fanáticos de la serie protagonizada ‘Malcolm el de en medio’, captaron al actor probando comida típica mexicana hecha con chicharrón de cerdo.

Y como si la singular visita de Muniz a México no fuera suficiente, también se contó con la presencia de Tom Welling, actor que dio vida a Superman en ‘Smallville’, la famosa serie de 2001.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
