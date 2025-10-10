Suscríbete
Famosos

Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en secreto y se fueron a comer a Polanco

La cantante y el actor se dieron el sí en una ceremonia civil discreta y la celebración fue una comida familiar en Polanco.

October 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Paty-Cantú-Christian-Vázquez.jpg

La pareja mantiene una relación desde 2021.

Instagram

La historia de amor entre la cantante Paty Cantú y el actor Christian Vázquez comenzó en 2021, durante un evento promocional, y rápidamente de volvió una relación estable, que aunque reservada avanzó hasta el matrimonio.

La encargada de dar a conocer la noticia fue la periodista Martha Figueroa en su programa ‘Así se hacen los chismes’, donde reveló que la pareja se dio el sí en la Ciudad de México.

“El fin de semana hubo una boda secreta, y yo me enteré. Me da muchísimo gusto porque es una mujer a la que admiro porque es una gran compositora, es una gran cantante y creo que se merece toda la felicidad del mundo porque es de esos talentos increíbles que tiene todo en un sólo cuerpo, oposición, canta… guapa, reveló la comunicadora.

Y añadió que “se casó en secreto Paty Cantú. Se casó con su novio Christian Vázquez, que el año pasado… se atravesó y le pidió en el Auditorio (Nacional) que se casara con él. Estuvo como rara la pedida. Pero pues ya se casaron en secretísimo el fin de semana y después, o sea firmaron, no sé si no invitaron a nadie o desinvitaron a los unos que ya disque habían invitado a la boda, al civil”, añadió Figueroa.

Entre otros detalles que destapó la periodista es que nada más estuvo invitada la familia, y después de que firmaron el acta de matrimonio, se fueron a comer a Polanco.

También destacó que “esa fue la celebración y fue la fiesta de bodas, que ya luego harán una boda grandota, creo que sí se puede en Jalisco, pero ya son marido y mujer, a lo mejor uno de ellos no quería que se supiera, pero pues si ya sabíamos toda la historia. Yo me enteré de muy buena fuente, de verdad los felicito. Ella ya es una mujer casada, muchas felicidades mi Paty, que todo sea dicha”, finalizó.

Fue en octubre de 2024 cuando, después de una exitosa presentación en el Auditorio Nacional, Paty Cantú recibió una propuesta de matrimonio de Christian Vázquez.

Los esposos de Guadalajara

Paty, nacida en Guadalajara, inició su carrera en el dúo de música pop Lu y luego en solitario se ha consolidado, pues a lo largo de dos décadas ha dejado huella con canciones como ‘Déjame ir’ y ‘No fue suficiente’. Además ha colaborado con artistas como Morat, Luis Fonsi y Karol G. También ha destacado en su faceta como compositora y su participación en televisión como coach de ‘La Voz Kids México’.

Por su parte, Christian Vázquez, también originario de Guadalajara, ha destacado como un actor de cine y televisión. Su participación en cintas como ‘Mirreyes contra Godínez’ y ‘Tlatelolco, verano del 68’, así como su protagónico en la serie ‘De brutas nada’ y recientemente ‘Zorro’, lo han convertido en una figura constante.

Paty Cantú Christian Vázquez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
