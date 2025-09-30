Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos: rumores de crisis y tensiones salen a la luz

El distanciamiento entre la pareja se habría producido desde el inicio del verano.

La actriz Nicole Kidman y su pareja por más de 19 años, Keith Urban, anunciaron su separación, según reportan las revistas People y TMZ. Ambos habrían estado viviendo por separado “desde principios del verano”. Trascendió que Kidman se está haciendo cargo de las hijas de ambos.

Según la prensa internacional, “varias fuentes con conocimiento directo” aseguraron que la actriz australiana y el músico neozelandés estarían atravesando una crisis que los llevó a tomar caminos separados.

Kidman no quería que su relación con el cantante de música country se terminara, por lo que había “estado luchando por salvar el matrimonio”, indicó una fuente cercana.

El distanciamiento entre la pareja se habría producido desde el inicio del verano, pero decidieron esperar un poco para anunciar el fin de su relación tras dos décadas juntos.

Fuentes confirmadas por las publicaciones revelaron que el cantante habría tomado la iniciativa de la ruptura y que ya reside en una nueva vivienda en Nashville, separado del hogar familiar.

Nicole y Keith se casaron en junio de 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G’Day LA.

La pareja tiene dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Todavía a finales de junio, Kidman compartió una foto abrazando a Urban para conmemorar su 19 aniversario de bodas. En contraste, Urban no realizó ninguna publicación y sus últimas imágenes junto a Nicole datan de mayo.

La última aparición pública de la pareja fue en junio, durante un partido de futbol en Nashville.

La ganadora del Oscar en 2003 por ‘The Hours’, estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años y se divorciaron en 2001. De esa unión, hay dos hijos adoptivos, Connor, de 30 años, e Isabella, de 32, con quienes mantienen escaso contacto.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la separación.