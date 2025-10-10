Suscríbete
Luto en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Concursantes devastados por crimen contra Fede Dorcaz

El argentino sería participante en la nueva temporada que comienza el 13 de octubre 2025.

October 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-hoy---.jpg

Despiden en Hoy a Fede Dorcaz

José Luis Ramos

Se confirmó que el cantante Fede Dorcaz fue asesinado la noche del miércoles 9 de octubre en calles de la CDMX en un acto de violencia.

El cantante, compositor, modelo y artista argentino tenía muchos sueños y metas por cumplir.

“Su partida deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron, trabajaron con él y lo admiraban. Su legado artístico y humano vivirá en el corazón de todos los que lo amamos y acompañamos en su camino”, dice el comunicado de la oficina de prensa Gus Rincón.

Fede Dorcaz participaría en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Su pareja sería Mariana Ávila, y el lunes 13 de octubre conoceríamos su talento en la pista de baile.

Es por eso que dentro del programa Hoy, conductores y el resto de participantes, le dieron el último adiós en varios minutos que sirvieron de homenaje. Recordaron sus momentos juntos horas antes, pues se preparaban en los ensayos rumbo al gran estreno.

Kunno, Marcelia Figueroa, Jade Fraser, Aldo Guerra, entre otros participantes, se mostraron muy conmovidos por la repentina muerte de Fede Dorcaz, con quien habían estrechado lazos en el poco tiempo que lo conocieron en los ensayos.

“Era un proyecto que representaba para él un paso significativo en su crecimiento profesional”, dice el comunicado de su oficina de prensa, que confirmó el crimen que le arrebató la vida.

Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Andrea Escalona, Paul Stanley y Raúl Araiza no pudieron evitar conmoverse al dar la noticia en vivo.

Dentro del programa Hoy lo despidieron con emotivas palabras, y captamos los momentos detrás de cámaras, donde todos se abrazaron en un ambiente de incredulidad, impotencia y tristeza.

Te compartimos las fotos de este triste momento de luto dentro de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, que comienza el lunes 13 de octubre de 2025, dentro del programa Hoy.

fede-dorcaz-hoy-10.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-8.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-7.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-6.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-5.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-4.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-3.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-2.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-1.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

fede-dorcaz-hoy-11.jpg

Despiden a Fede Dorcaz en el foro del programa Hoy

José Luis Ramos

MrPepe Rivero
