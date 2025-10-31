Suscríbete
Hollywood

¿Qué hacían juntas Belinda y Cher y por qué fue tan explosivo su encuentro?

La cantante mexicana y la leyenda de pop protagonizaron un encuentro donde se robaron las miradas.

October 31, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Belinda-Cher.jpg

Belinda protagonizó un encuentro con la internacional Cher, que acaparó las miradas.

Instagram

A través de redes sociales se hizo viral el encuentro entre Belinda y la leyenda de pop, Cher, en Hollywood. Ambas coincidieron en la gala ‘Master of Light’, organizada por la marca de diamantes ‘Swarovski’, para celebrar su 130 aniversario.

Belinda acudió al evento como representante latinoamericana, lo que atrajo la atención de los asistentes y de sus seguidores, que destacaron cada detalles de arribo, desde el vestido dorado diseñado especialmente para la ocasión hasta los accesorios y el maquillaje que completaron su imagen en West Sunset Boulevard.

El encuentro entre Cher y la actriz mexicana no pasó desapercibida: la leyenda del pop estadounidense mostró una actitud cercana y afable, compartiendo risas y un abrazo con la intérprete de ‘Sapito’.

Este momento, que fue capturado en fotos que rápidamente se hicieron virales en plataformas digitales, consolidó la proyección internacional de Belinda y evidenció la conexión entre dos generaciones de figuras influyentes en la música pop.

@lamesacaliente

Tras colaborar a la distancia en un tema navideño, Belinda y Cher se encontraron por primera vez en la gala 'Masters of Light' de Swarovski en Los Ángeles. #belinda #cher #foto #redessociales #parati

♬ original sound - La Mesa Caliente - La Mesa Caliente

Ambas estrellas ya había tenido un antecedente en 2024, cuando colaboraron de manera virtual en una nueva versión de ‘DJ Play a Christmas Song’. Esta propuesta, que fusiona inglés y español, formó parte de la edición deluxe navideña del álbum de Cher y representó un hito en la carrera de Belinda, quien sumó su voz a la de una de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional.

Esta colaboración fue recibida como un reconocimiento al legado de Cher y como una muestra de la versatilidad de Belinda, capaz de integrarse en proyectos de alcance global y de carácter bilingüe.

La repercusión de este encuentro y de la colaboración musical entre Belinda y Cher resalta la influencia de la mexicana en el panorama internacional y el interés que despierta su trayectoria más allá del ámbito latinoamericano.

@tumusicahoy

@Belinda y #Cher posan en el 130 aniversario de Swarovski en Los Ángeles 🫰🏻🫰🏻🤍 #tumusicahoy #tmh #belinda

♬ + Perra + Bitch - Belinda & Neton Vega

Al mismo tiempo, la iniciativa de Cher de adaptar su tema original y sumar nuevas voces a su repertorio confirma su vigencia y su capacidad para sorprender a sus seguidores con propuestas renovadas.

Belinda Cher
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
