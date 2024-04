La excompañera de Amanda Bynes rompió el silencio sobre el acoso de Dan Schneider en Nickelodeon, ¿qué dijo?

La actriz se suma a la lista de los famosos que han reaccionado a las acusaciones en ‘Quiet on Set’

Jennie Garth rompió el silencio sobre su perspectiva en el caso de Dan Schneider, tras el estreno de la polémica serie documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’. La actriz estadounidense, que ahora tiene 52 años, participó en la serie ‘Las aventuras de mi hermana’ junto a Amanda Bynes, la primera estrella del productor de Nickelodeon.

En entrevista con ‘The Hollywood Reporter’, la excompañera de la actriz fue contundente con el caso: “No quiero hablar sobre Dan Schneider nunca más en mi vida”. Al tocar el tema de Bynes, dijo que le gustaría volver a verla “en algún momento” porque aún siente amor hacia ella.

¿Por qué Amanda Bynes no apareció en ‘Quiet on Set’?

Otra de las preguntas recurrentes en torno al documental de Discovery es la razón por la que la mismísima Amanda Bynes no ha hecho una aparición para declarar su versión, a pesar de que otras estrellas y guionistas lo han hecho, como el caso de Drake Bell, que reveló haber sufrido abuso por parte del entrenador de diálogo, Brian Peck.

De acuerdo con ‘TMZ’, la razón de este rechazo se debió a que la actriz “simplemente no tuvo una mala experiencia” en el set cuando filmaba en Nickelodeon. En 2023, Bynes fue internada en un hospital psiquiátrico, y actualmente sigue activa en redes sociales.

¿Qué hizo Dan Schneider cuando era productor de Nickelodeon?

Dan Schneider ha sido acusado de comportamiento inapropiado en el set de Nickelodeon cuando grababa las series a su cargo, como ‘El Show de Amanda’, ‘Drake y Josh’, ‘iCarly’, ‘Zoey 101’ y ‘Sam y Cat’, por mencionar algunas. En 2017, gracias al movimiento #MeToo, los señalamientos permitieron una investigación interna en su contra; en 2018, terminó su relación laboral con Nickelodeon.

Dan Schneider fu el creador de varias series exitosas de Nick, como ‘iCarly’, ‘Zoey 101’ y ‘Drake y Josh’. (Getty Images)

Ahora, en el documental ‘Quiet on Set’, Schneider ha sido señalado también por discriminación de género, racismo y acciones inapropiadas.

En respuesta, el productor respondió en un video publicado en YouTube recientemente. Allí, dijo que “todo lo que ocurría en los programas era cuidadosamente examinado por docenas de adultos implicados”. Sin embargo, reconoció que algunos de sus comportamientos fueron “vergonzosos” y subrayó que, en la actualidad, no lo haría. También pidió disculpas al respecto.

