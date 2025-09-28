Al interior de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco: revelan románticas fotos

La fecha ha quedado marcada en la vida de Selena Gomez y de su Instagram: 27 de septiembre de 2025. El día en el que se casó con Benny Blanco, el productor con el que comenzó un noviazgo a finales de 2024.

La primera foto de la boda compartida por la pareja es un poco misteriosa... o por lo menos conceptual. Aparecen ellos a contraluz, de espaldas y de hecho no se alcanzan a ver sus cabezas.

El resto de las fotos publicadas por los ahora esposos tienen ese mismo tono: el sol casi siempre está de frente lo que impide apreciarlos con nitidez.

Selena y Benny La boda

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron exactamente hace 41 semanas , cuando el productor decidió hacer una pause en la promoción del disco de Selena para llevarla a un lugar lejano y entregarle el anillo.

El proceso de comprometerse fue, de hecho, complicado porque Blanco quería que fuera una sorpresa por lo que no le idjo a dónde la llevaba.

La felicidad Fotos románticas

Un mes después, en el show de Jimmy Fallon, Selena contó la historia de aquel día:

“Le dije: ‘Estoy muy cansada. ¡Esto es demasiado lejos!’. Y él empezó a decir: ‘Espera a que lleguemos”.

Finalmente se comprometieron y ahora son marido y mujer luego de una ceremonia celebrada en un enorme jardín en el que posaron, se abrazaron, caminaron de la mano y se dieron algunos besos que quedaron plasmados en video.